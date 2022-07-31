СМИ: Знакомая Шеймана стала совладелицей компании, занимающейся контрабандой 2 31.07.2022, 15:29

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Что известно об Анне Пушкаревой?

В течение 8 лет Виктор Шейман не только был управляющим делами Лукашенко, но также имел другие бизнес-проекты. Многолетнему соратнику Лукашенко в этом помогала загадочная Анна Пушкарева. Белорусскому расследовательскому центру удалось узнать подробности из жизни тандема Шейман-Пушкарева.

В 1994 году Виктору Шейману, который перед тем прошел через войну в Афганистане, доверили безопасность Лукашенко — тогда еще кандидата на первых президентских выборах. После этого Шейман побывал на многих высоких постах силового блока.

В 2013 году Лукашенко назначил его своим «завхозом», доверив управление делами президента. К тому времени из небольшой структуры, обслуживающей государственные органы, КСП превратилось в крупный холдинг, который сейчас объединяет десятки компаний, занятых в самых разных сферах: от продажи нефтепродуктов и сигарет до контроля над основными санаториями и нацпарками Беларуси. При Шеймане к КСП были присоединены мясокомбинат, молочный завод, птицефабрика и ряд других активов.

Во главе лукашенковской бизнес-империи Виктор Шейман продержался восемь лет — до лета 2021 года. Тогда Лукашенко, принимая отставку Шеймана, попросил его не отходить далеко от государственных дел. И это поручение было выполнено.

Уже после официального отхода от дел Шейман был замечен в ряде специфических регионов — Венесуэла, Абхазия и Хабаровский край. Его там встречали как «специального представителя Лукашенко».

За время работы в КСП соратник Лукашенко успел отметиться в ряде негосударственных проектов, реализацией которых занимались его хорошие знакомые. Например, вчерашняя студентка Академии искусств Анна Пушкарева.

Известность в бизнес-кругах она получила несколько лет назад как совладелица компании «Глобалкастом».

Согласно российскому изданию РБК, в 2017 году эта фирма была среди основных поставщиков контрабанды санкционных товаров из Беларуси в Россию. Эта компания также участвовала в схеме реэкспорта цветов и незаконных поставок одежды как в Россию, так и в Беларусь. Последний случай даже рассматривался в белорусском суде по требованию Москвы. Однако суд отказался привлечь компанию Пушкаревой в качестве ответчика, удовлетворившись объяснением компании, что у них много грузов, и они просто забыли проверить несколько фур. В итоге были осуждены водитель и собственник задержанной фуры.

Впрочем, белорусские власти узнали о Пушкаревой задолго этих скандалов. Еще в 2010 году, во время учебы на 3 курсе Академии искусств, двадцатилетняя Пушкарева оказалась на борту президентского самолета EW-001PA, который следовал в Цюрих.

В десятидневную поездку вместе с ней отправились сам Александр Лукашенко и члены его семьи, а также олигархи Юрий Чиж и Сергей Тетерин, духовник Лукашенко (Федор Повный) и его личный врач (Светлана Коношенко).

Пушкарева была не единственной студенткой на борту этого самолета. Компанию ей составила Марта Голубева.

Впервые ее заметили рядом с Лукашенко в 2008 году. Тогда ей было 18 лет, она пела в ансамбле «Верасы» Василия Раинчика, тоже летавшего в Цюрих в 2010-м, и училась в Академии искусств на театральном факультете, а значит, скорее всего, была одногруппницей Пушкаревой и могла познакомить ее с Лукашенко.

Впрочем, как следует из базы перелетов, дальше Анна Пушкарева чаще оказывалась в компании Виктора Шеймана. Расследователи насчитали у них как минимум 10 совместных поездок и перелетов. В том числе — служебный визит Шеймана в Украину в 2012-м году.

К тому моменту сердце второго человека в государстве было свободно. В 2002 году он развелся. В течение 20 лет его супругой была Елена Шейман. У Шеймана от Елены двое детей: 39-летний сын Сергей и дочь Ольга — ровесница Анны Пушкаревой.

Сблизившись с помощником президента по особым поручениям, Пушкарева, обычная девушка из Дзержинска, можно сказать, вытянула свой счастливый билет. Например, в 2012-м году, через два месяца после полета в компании Виктора Шеймана из Эмиратов, она, вчерашняя выпускница Академии искусств, стала обладательницей квартиры на улице Хоружей в Минске стоимостью 240 тысяч долларов.

А вскоре в ее гараже появился автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска за почти 60 тысяч рублей.

В то время Виктор Шейман тоже решал жилищные вопросы. В 2017 году он купил землю и дом в деревне Подлипки Пуховичского района за 15,5 тысяч долларов.

На этом участке он возвел новостройку с подвалом, верандой и хозяйственным блоком общей площадью 547 квадратных метров. На первом этаже находятся кухня, кабинеты, комнаты, а в подвале располагаются винотека, бильярдная и хозяйственные помещения. Дом оценивается минимум в 350 тысяч долларов. К нему примыкают 25 соток.

А рядом стоит кирпичный дом с подвалом, погребом и террасой. Он был куплен с аукциона в 2017 году. В феврале 2020 — введен в эксплуатацию и зарегистрирован на Анну Пушкареву.

Его ориентировочная стоимость 60 тысяч долларов.

К тому моменту Анна Пушкарева стала мамой. Первенца она родила в ноябре 2018-го, в возрасте 29 лет. Незадолго до этого беременная Анна вместе с сестрой вылетела из Беларуси — судя по всему, в Израиль. Ведь сына, как указано в его паспорте, Пушкарева родила в Тель-Авиве. Мальчика Анна назвала Михаилом и дала ему отчество Викторович. При этом записала ребенка на свою фамилию.

Среди спутников маленького Михаила в его перелетах расследователи не нашли Виктора Владимировича Пушкарева, который указан в свидетельстве о рождении мальчика.

Как выяснилось позднее, в белорусской паспортной базе человек с такими данными отсутствует.

А вот Виктор Владимирович Шейман путешествовал в компании Анны Пушкаревой и ее сына — 25 августа 2019 года.

После того, как имя Пушкаревой засветилось в СМИ, а связанные с ней истории приобрели ореол скандальности, у компаний, связанных с девушкой, появились новые хозяева. Да, к тому моменту фирм у Пушкаревой было уже несколько. Из оригинального «Глобалкастом» выросли «Глобалкастом-менеджмент» и «Глобалкастом-комерс». После Пушкаревой их владельцами стали Евгений Жовнер и Александр Романовский, чуть позже к ним присоединился Антон Новик.

Из данных от «Киберпартизан» расследователи узнали, что Романовский и Новик — это бывшие сотрудники Службы безопасности Лукашенко. Новик также является членом президиума Белорусской федерации дзюдо и приходится сыном известному советскому самбисту Антону Новику-старшему.

Третьего правопреемника Пушкаревой, Евгения Жовнера, в СМИ называли «доверенным лицом» Виктора Шеймана. Жовнер работал в администрации и управлении делами президента. Как мы узнали во время одного из наших предыдущих расследований, он один из представителей золотодобывающей компании Zim Goldfields, и подписывал ее учредительные документы. Данная компания получила льготные гранты от зимбабвийский властей на разработку месторождений золота. Это случилось после официального визита Виктора Шеймана в Зимбабве, после которого он объявил о сделке «белорусская техника взамен на право для Беларуси добывать золото» в этой африканской стране. Из слитых документов следует, что один из конечных владельцев Zim Goldfields — сын Виктора Шеймана — Сергей Шейман, а белорусское государство не имеет к компании никакого отношения.

В 2022 году «Глобалкастом-менеджмент» поменяла название на «Ордозавод».

За полтора года до этого она получила лицензию от Министерства финансов на обработку, изготовление и торговлю драгоценными металлами и камнями и открыла свой магазин рядом со зданием МВД в Минске. К ней же в 2017 году перешел бренд «Белорусские бриллианты», которым ранее владела компания «АдамасИнвест», где в те годы работала сестра Пушкаревой — Юлия Бригадная.

На драгоценностях, продовольствии, одежде и цветах бизнес-интересы спутницы Шеймана Пушкаревой не заканчиваются. В 2019 году «Глобалкастом-менеджмент», совладелицей которого тогда еще была Анна, создал компанию «БелСекьюритиГрупп». В январе 2020 она сменила название на «ГардСервис», а в июне того же года Александр Лукашенко сделал ее первой частной охранной организацией с правом применять и хранить служебное оружие.

Вскоре после того, как «Еврорадио» нашло связи между директором компании Евгением Чановым и Управлением делами Лукашенко, у компании сменился владелец и директор. В августе 2020 «ГардСервисом» стал владеть Александр Метла, глава благотворительного фонда «Память Афгана». Шейман известен дружбой с Метлой и помогал фонду с момента его основания. Кроме того, именно у Метлы в 2017 году Шейман купил землю в Подлипках, где сейчас живет в близком соседстве с Пушкаревой и ее маленьким сыном.

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