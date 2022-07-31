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После ударов ВСУ Россия выводит часть своих войск из Запорожской области

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  • 31.07.2022, 15:30
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После ударов ВСУ Россия выводит часть своих войск из Запорожской области

Украинская разведка рассказала об освобождении двух населенных пунктов.

Оккупанты отводят свой личный состав и технику с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что в ночь на 29 июля ВСУ нанесли успешные удары по позициям захватчиков.

"Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. Сейчас вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных", - рассказали в разведке.

Остальных оккупантов вместе с техникой разместили в городах Токмак и Бердянск.

В ведомстве добавили, что во время выхода из населенных пунктов захватчики пытаются создать впечатление о проведении плановой ротации. Однако на самом деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.

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