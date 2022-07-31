Пять интересных фильмов с легендарным Арнольдом Шварценеггером 31.07.2022, 15:51

Они отлично подойдут для воскресного просмотра.

30 июля американский актер, культурист, политик и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер праздновал 75-й день рождения. В честь этого «Униан» вспомнил топ-5 лучших фильмов с его участием, которые точно стоит посмотреть.

Конан-варвар (1982)

Американский фильм в жанре фэнтези. В центре сюжета - киммериец Конан, персонаж повестей Роберта И. Говарда. Действие разворачивается вымышленной доисторической эпохе - Хайборийской эре. Воинственный отряд, возглавляемый злым волшебником Тулса Думом, нападает на деревню Конана и уничтожает её. Детей оттуда берут в рабство. Спустя несколько лет повзрослевший и сильный Конан изучает боевое искусство. Вскоре хозяин отпускает его на свободу. Теперь Конан пытается отомстить верховному жрецу культа Змеи Тулса Думу за смерть своих родителей.

Хищник (1987)

От космического корабля, который пролетает мимо Земли, отделяется капсула и летит к поверхности планеты. Отряд наемников под командованием бывшего майора американской армии Алана "Датча" Шеффера направляются на военную базу, где узнают о падении над джунглями вертолета, на борту которого были партизаны и латиноамериканский министр. Группа наемников отправляется в джунгли Центральной Америки, чтобы спасти союзников, попавших к повстанцам. По пути они находят подвешенные и выпотрошенные тела людей.

Вспомнить всё (1990)

Даг Куэйд - обычный рабочий парень, который ловит себя на мысли о том, что его жизнь скучна и однообразна.

Чтобы как-то ее изменить, он находит компанию, которая предоставляет довольно нетипичные услуги: за определенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он - другой человек, живущий другой, более интересной жизнью.

Последний киногерой (1993)

Главный герой Дэнни Мадиган - поклонник киношного полицейского Джека Слейтера. Дэнни постоянно пересматривает фильмы с его участием в кинотеатре. Его друг, киномеханик Ник однажды зовет Дэнни посмотреть предварительный показ новой части "Джек Слейтер IV".

Правдивая ложь (1994)

Гарри Таскер - примерный семьянин. Скромный и рассеянный продавец компьютеров, который днем и ночью работает над тем, чтобы обеспечить свою семью. Вот только он ведет двойную жизнь, и немногие знают, что он еще и тайный правительственный агент, который выполняет крайне опасные задания.

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