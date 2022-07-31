Как в Украине обучают бойцов «Армии дронов» 31.07.2022, 16:03

Их называют «глазами» украинских военных.

В Украине продолжаются обучения бойцов с дронами. Впоследствии эти ребята должны быть "глазами" военных на поле сражения, наводя огонь ВСУ на вражеские цели. Бойцы отрабатывают полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами, пишет unian.net.

"Армия дронов" - проект, начатый Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации. Это комплексная программа, в рамках которой запланирована системная закупка дронов, их ремонт и оперативная замена, а также курс обучения пилотов.

Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для Вооруженных сил Украины, а также собрать тысячи простейших дронов.

В Украине только в месяц управлять дронами учиться до 2 тысяч военных.

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