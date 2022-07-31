Какой будет погода в первую неделю августа? 1 31.07.2022, 16:28

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Жара вернется к выходным.

Август в Беларуси начнется с умеренно-теплой погоды и обильных осадков, заявил синоптик Дмитрий Рябов.

Сильные дожди и грозы принесут малоактивные атмосферные фронты и активный циклон с центром над Беларусью. Задождит в первой половине недели по больше части территории страны, ветер будет умеренным восточного направления, а при грозах - порывистый.

- Жары пока ждать не стоит, - заметил Рябов.

В понедельник, 1 августа, в Беларуси ночью будет от +12 в северо-западной части и до +17 на юго-востоке Беларуси. Днем в западных регионах около +20, а по юго-востоку и до +27 тепла.

Во вторник, 2 августа, средние дневные температуры около +18…+24 градусов.

В середине недели погоду начнет корректировать область высокого атмосферного давления, и в среду, 3 августа, в Беларуси уже станет меньше дождей: только в отдельных районах - короткие и несильные осадки. Ночью температура опустится до +11…+17, а днем воздух прогреется уже до +25 тепла.

Ко второй половине недели белорусскую погоду станет формировать обширный погожий антициклон. Все еще будет облачно, но зато и без особых осадков. Грозовые дожди возможны в четверг, 4 августа, только в восточных районах. Ночью будет +13…+17 градусов, а днем потеплеет до +26…+28 градусов. В пятницу, 5 августа, средние температуры будут чуть ниже около +24…+27 выше ноля.

Предварительно, в первые выходные августа ожидается переменная облачность и небольшие дожди. В ночные часы в субботу, 6 августа, похолодает до +9…+15 градусов, но днем солнце будет более интенсивным и ожидается до +25…+31 жары. В воскресенье, 7 августа, по северо-западу Беларуси будет не теплее +20 градусов, но в юго-восточных регионах можно будет и позагорать +28.

В целом, в первой декаде августа ожидаются температуры около климатической нормы.

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