Российские банки начали массово отключать от долларов 31.07.2022, 16:31

5,870

Санкции все жестче бьют по РФ.

Вслед за крупнейшими государственными банками, попавшими под блокирующие санкции США, без возможностей проводить расчеты в долларах остается все больше и больше участников российской банковской системы, пишет Finanz.

Американские Citigroup и JPMorgan с конца июля рассылают российским кредитным организациям уведомления о закрытии корреспондентских счетов, без которых операции в американской валюте невозможны, сообщает Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров кредитных кредитных организаций.

«Письма счастья» приходят всем, у кого есть счета в Citi и JPM: исключение американские банки готовы сделать лишь для Газпромбанка, через который проводятся расчеты за газ, и структур Московской биржи, в частности Национального клирингового центра.

По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, рассказывают источники Frank Media. Помимо ГПБ и Мосбиржи сохранить счета может Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской структуре - итальянской группе UniCredit.

Политика Citigroup аналогична: он обсуждает закрытие корсчетов для всех, за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.

Закрытие валютных корсчетов означает, что у банков растут риски по валютным обязательствам перед клиентами, объясняет один из источников. Перед началом войны физлица и юрлица держали на валютных счетах в России 280,7 млрд долларов. При этом банк может в любой момент лишиться валютных активов, которыми обеспечены эти обязательства, с учетом того, насколько быстро ужесточаются санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».