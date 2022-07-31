Россияне опозорились с празднованием Дня ВМФ в оккупированном Херсоне 8 31.07.2022, 16:57

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Многие «моряки» оказались не знакомы с основами строевой подготовки.

В захваченном Херсоне российские оккупанты решили устроить празднование Дня ВМФ России. Видео «торжественного мероприятия» опубликовали пропагандистские ресурсы страны-агрессора, пишет «Главред».

Обратим внимание, что все "празднование" заключалось в возложении цветов к памятнику группой молодых людей, одетых в форму моряков. При этом местные жители проигнорировали мероприятия, устроенные оккупантами в захваченном Херсоне.

"Память погибших моряков почтили в Херсоне в День ВМФ", - говорится в сообщении пропагандистов.

Отметим, что на видео одному из "режиссеров" пришлось поучать молодых людей тому, что они сделать на картинку для ТВ пропагандистов.

Кроме того, на кадрах зафиксировано, что многие "моряки" на видео одеты не по уставу, а также не знакомы с основами строевой подготовки.

В Сети высмеяли фиаско РФ с Днем ВМФ в Херсоне:

"Вряд ли, там у некоторых фуражки на 3 размера больше, плюс, любой военный, даже после недели службы, знает, что движение надо начинать с левой ноги, а эти, кому как удобно".

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