Как семья превратила заброшенный дом в красивое место для отдыха 3 31.07.2022, 17:07

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На покупку старой дачи белорусов подтолкнул долгострой.

Читательница «Онлайнера» Елена поделилась историей о переделке старого дома:

- На покупку старой дачи нас с мужем подтолкнул долгострой. Мечта переехать в новую квартиру откладывалась из года в год. Теперь, спустя время, мы понимаем, что так и нужно было. Но квартиру еще так и не достроили. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотелось просто уехать из города от рабочих будней.

И так без всяких намерений одним летним вечером решили посмотреть объявления о продаже домов или дач недалеко от города. Пролистали все, и нам приглянулся один домик — совсем обычный и как раз недалеко от города по нашему направлению. Просто мы не собирались покупать ни дом, ни дачу, но почему-то начали смотреть объявления. Позвонили, поговорили, а уже утром поехали смотреть.

Старый дом встречал нас наклонившимся забором и сухой травой выше пояса. А еще, как оказалось, на фото его немножко «покрасили». Из-за травы трудно было понять, что есть на участке. Зайдя внутрь дома, мы поняли, что нас ждет большой ремонт. В доме стояла мебель советской эпохи, которую явно перевезли из квартиры, потому что выбросить было жалко. Проведя здесь немного времени и сделав несколько фото, мы вернулись домой с мыслями о том, как хорошо за городом и как это здорово — иметь свою дачу. Наполнили себя такой энергией, позабыв о том, что нас ждет еще одна стройка.

Выждав несколько дней с мыслями «хоть бы не продали кому-то другому или не передумали», мы решились на покупку. Какое-то необъяснимое чувство тянуло нас именно к этому дому. Такое было ощущение, что не только мы его нашли, а еще и он нас. Другие дома мы не смотрели, этот был первым, и он был наш!

После нескольких часов, проведенных в этом доме, улыбок и радости стало как-то меньше. Прошедший дождь показал, что состояние постройки совсем плохое. Я пыталась не подавать вида, что расстроена, муж в свою очередь понимал, сколько работы предстоит, но улыбнулся мне и сказал, что все будет хорошо. Как оказалось, наши представления о вложениях и сроках строительства были в разы преуменьшены.

Лето закончилось, была глубокая осень. Все, что мы успели, — это скосить пожелтевший сухостой и немного навести порядок на участке. Пока была зима, все время вечерами мы с мужем пересматривали в интернете проекты маленьких домов, красивые интерьеры и дизайн. Со временем мы стали четко понимать, что и как хотим сделать.

Вечером рисовали участок на бумаге, проектировали террасу, кухню, но не все оказывалось просто. Я мужу всегда говорила: «У нас будет самый красивый дом, и ничего, что он маленький». Засыпая, каждый из нас мечтал о том, как закончим ремонт и как будем пить чай на террасе, и неважно, будет дождь или солнышко. Когда с проектом все стало понятно, на улице был февраль, теплый и без снега, как и было нужно. Вот тут все и началось!

Муж сказал: «Приступаем!» Мне казалось, все должно быть быстро и просто. Когда я спросила у мужа, успеем ли мы к первому мая, он улыбнулся и сказал: «Конечно! Ну если не к первому, то ко второму точно!» Теперь это наша семейная шутка.

Все началось с демонтажа старого крыльца и крыши. После этого нас ждала радость: сам дом был из старых бревен, но они были в хорошем состоянии. Все, что было внутри, мы вывезли, убрали все перегородки. Дизайн, который мы держали в голове, стал превращаться в реальность.

Дом мы утеплили снаружи. Сразу решили, что будем делать вариант дачи, чтобы со всеми удобствами можно было жить и зимой. Муж всегда любил работать с деревом, поэтому было не сложно. Все, что есть в доме, он сделал своими руками. Стройка не останавливалась ни на день, после работы муж ехал и занимался ремонтом. Все, чем могла помочь я, — это поддержать его. Я говорила, что это наш дом и он будет самый красивый и лучший. Так шаг за шагом, день за днем мы становились ближе к мечте.

Конечно, к первому мая мы не успели, но через некоторое время уже стоял красивый дом с террасой. Все получилось!

С самого начала нас тянуло в этот дом, который внешне был одинокий, заброшенный и не очень симпатичный. Теперь все по-другому, он нас согревает, оберегает от ненастья. Он самый лучший! Каждый день мы с удовольствием возвращаемся туда, скучаем по нему, если уезжаем куда-нибудь.

Мечты сбываются! Нужно только поверить в себя, не бояться начинать, идти к цели или мечте, обязательно поддерживать друг друга. Возможно, еще одно удивительное стечение обстоятельств — это то, что я не удалила все фотографии ремонта дома, хотя муж просил их стереть. Для меня каждая фотография — это часть истории нашей семьи, о которой я хотела рассказать.

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