Ученые обнаружили на Багамах сокровища «изумрудного» галеона 17-го века 31.07.2022, 17:13

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Уникальные драгоценности будут храниться в музее на Багамах.

На Багамах морские археологи нашли сокровища с испанского галеона "Богоматерь Чудес", который затонул 350 лет назад. На воду подняли драгоценные украшения, сделанные, в том числе, из золота и изумрудов. Об этом сообщает The Guardian (перевод - apostrophe.ua).

В 1656 году испанский галеон отремонтировали в Гаване после кораблекрушения, нагрузили до предела серебром, золотом и изумрудами. Спустя три дня корабль оказался на отмелях острова Большая Багама, а ночью его потопил другой галеон вместе со всеми богатствами. После этого, золото неоднократно доставали, но так и не удавалось с ним уйти по разным стечениям обстоятельств, до этих пор.

Фото: theguardian.com

Морские археологи с Багам и США в рамках экспедиции исследовали обширную тропу обломков на 13 км, на западной стороне Малой Багамской отмели, когда обнаружили затонувшие сокровища. Находки выставят в новом музее на Багамах.

"Изысканная золотая филигранная цепочка с мотивами розеток входит в число сокровищ, которые позволяют предположить, что некоторые из открытий предназначались богатым аристократам, если не королевским особам. Золотая подвеска с крестом Сантьяго (Святого Иакова) и индийским камнем безоаром, который в то время ценился в Европе за его целебные свойства, имеет форму раковины морского гребешка — символа, признанного паломниками, направляющимися в Сантьяго-де-Компостела в Галиции", - говорится в сообщении.

Фото: theguardian.com

Данная находка связана со священным Орденом Сантьяго - военно-религиозным орденом рыцарей, которые защищали паломников, а также активно участвовали в морской торговле Испании. Также археологи нашли золотой крест Святого Иакова Сантьяго поверх большого зеленого овального изумруда. Он обрамлен множеством квадратных изумрудов.

Редактор журнала Wreckwatch, морской археолог Великобритании доктор Шон Кингсли считает, что такие находки особенно ценны, так как они находились под плотным песком. В свою очередь, исследователь, основатель компании Allen Exploration Карл Аллен, который участвовал в экспедиции описал свой восторг.

Фото: theguardian.com

"Когда мы подняли овальный кулон с изумрудом и золотом, у меня перехватило дыхание. Я чувствую большую связь с повседневными находками, чем с монетами и драгоценностями, но эти находки из Сантьяго соединяют оба мира. Кулон завораживает меня, когда я держу его в руках и думаю о его истории. Как эти крошечные подвески выжили в этих суровых водах и как нам удалось их найти, и есть чудо Маравильи", - сказал он.

Стоит уточнить, что все обломки в багамских водах являются собственностью правительства Багамских островов, и компания Карла Аллена хранит находки вместе, спонсируя Багамский морской музей, куда отправятся эти драгоценности. Музей откроется 8 августа во Фрипорте.

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