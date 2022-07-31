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Мост в Могилеве атаковали крылатые насекомые

  • 31.07.2022, 17:35
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Мост в Могилеве атаковали крылатые насекомые

Ночью с 30 на 31 июля в городе наблюдалось нашествие мотыльков.

В Могилеве вчера поздним вечером у Пушкинского моста через Днепр фонари буквально накрыли целые тучи насекомых, пишет «Онлайнер»

Видео с Пушкинского моста опубликовал белорусский телеграм-канал. На нем заметно, как множество крылатых летают над фонарями и троллейбусом. Голос за кадром говорит: «Первый раз такое вижу!»

Правда, в комментариях под роликом люди пишут, что подобное у моста в Могилеве происходит уже не первый год. Речь идет о насекомых поденках, которые массово перешли из личинок во взрослое состояние и взлетают над водоемами. Задача их совершенно проста и довольно трагична по итогу: спариться, умереть и упасть обратно в воду, став кормом для рыб.

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