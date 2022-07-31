Украинские бойцы нанесли контрудар в неожиданном месте и освободили несколько сел

Украинские бойцы нанесли контрудар в неожиданном месте и освободили несколько сел1
- 31.07.2022, 17:45
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ВСУ переиграли противника.
Используя хитрость, Вооруженные силы Украины смогли «срезать» барвенковский выступ и установить контроль над несколькими селами под Изюмом. Об этом пишет украинский дипломат и публицист Олег Шарп.
- Вопреки ожиданиям контрнаступления в Херсонской области Украине удалось добиться успеха совсем на другом направлении: ВСУ ликвидировали барвенковский выступ и смогли освободить несколько сел на изюмском направлении. Во многом это стало возможным за счет переброски россиянами частей из-под Изюма в Херсонскую область для усиления обороны, – говорится в сообщении.