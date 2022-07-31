В Беларуси вводятся новые налоги за сбор грибов и ягод 1 31.07.2022, 18:02

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Кому и сколько нужно будет платить за сбор в лесах?

В Беларуси приняты новые условия налогооблажения для занимающихся сбором в лесах грибов, ягод и лекарственных растений. Об этом рассказал Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Представитель МНС уточнил, что белорусам не нужно самим идти в налоговые органы. Новые условия коснутся тех физических лиц, в отношении которых проводится налоговая проверка контроля дохода и расходов.

Например, если у контролирующих органов возникнет вопрос за какие средства белорус приобрел дорогое авто или квартиру и т.д. А человек заявит, что деньги заработал от сбора и сдачи ягод и грибов, то тогда нужно будет заплатить налог.

- Доплата налога предусмотрена только, когда эти налоги направлены на приобретение имущества, и они превысили в год 200 базовых величин (6400 белорусских рублей в июле 2022-го - Ред.), - заявил Ковалевский.

Налог на ягоды возьмут с суммы превышения. Ставка составит 10%.

То есть, если белорусы просто собрали и сдали ягоды и грибы идти в налоговую не надо, даже если налог и был больше 6,4 тысячи белорусских рублей за год.

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