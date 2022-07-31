Bloomberg: Ливан арестовал сирийское судно с ячменем с оккупированных территорий Украины 31.07.2022, 18:01

Проводится расследование.

Прокуратура Ливана арестовала судно под флагом Сирии, которое, по заявлению Украины, перевозило украденное Россией зерно с оккупированной территории Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg (перевод — liga.net) cо ссылкой на генпрокурора Ливана Гассана Уэйдата.

По словам генпрокурора Ливана, судно с зерном будет находиться под арестом, пока Ливан проводит расследование о происхождении груза.

Посольство Украины в Ливане сообщало, что украинский суд вынес постановление об аресте сирийского судна Laodicea, которое 27 июля прибыло в ливанский порт Триполи с украинским зерном. Посольство утверждает, что судно замечено 4 июля во время загрузки во временно оккупированной Феодосии. Украинское зерно доставляли из оккупированных Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Согласно европейской базе данных Equasis, владельцем судна Laodicea является Siria Mar Shipping, сообщает издание. И компания, и судно попали под санкции США в 2015 году за их связь с сирийским правительством президента Башара Асада.

Это уже второй случай с задержанием судна, привлеченного к перевозке ворованного украинского зерна. Предыдущий закончился тем, что Турция просто отпустила судно, не дав ему разгрузиться.

28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, нагруженное украинским ячменем с оккупированной территории.

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