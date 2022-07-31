Жданов: Сейчас вдоль границы с Украиной Беларусь удерживает шесть батальонных тактических групп 5 31.07.2022, 18:25

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Количество БТГ может вырасти до 25-ти.

Белорусь может быстро переместить свои войска к границе с Украиной, однако это невозможно сделать за одну ночь. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет unian.net.

"Они держат шесть батальонных тактических групп (БТГ) вдоль границы. Мы предполагаем. Что они могут выставить до 20-25 БТГ. Если они ротацию 6 батальонных тактических групп осуществляют 5-6 дней, то перемещение 20 БТГ, даже комбинированным способом (это значит, что колесная техника пойдет по дорогам, а гусеничная – по железной дороге), может занять несколько дней", – объяснил он.

По словам Жданова, украинская разведка отслеживает перемещения белорусской армии, а потому сразу станет известно о ее активизации возле границы.

"Во-вторых, это же массовое перемещение техники. Конечно, украинская разведка будет это отслеживать, и мы будем сразу знать, что техника белорусской армии начала активное движение. Видите, российская армия начала движение, и мы уже с вами знаем, куда идут колонны, какие колонны, сколько их, какая техника в этих колоннах и в каких направлениях они двигаются. Что касается Беларуси – все то же – разведка работает. Все сразу будет ей известно", – подытожил эксперт.

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