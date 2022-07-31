Украинские бойцы уничтожили две САУ россиян с помощью «трех топоров» 7 31.07.2022, 18:51

3,686

Гаубицы М777 в очередной раз доказали свое превосходство над российской артиллерией.

Украинские бойцы из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сира и 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поразили две цели оккупантов. Они уничтожили самоходные артиллерийские установки.

О взорванной технике сообщили в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, пишет unian.net.

К публикации прикрепили ролик, где показываются удары по вражеским САУ. Первая артиллерийская установка была вкопана в землю и вела огонь с позиции. Украинские военные вычислили ее координаты и показали кучу черного металлолома, в которую превратилась техника.

Вторую САУ засекли, когда она начала обстрел. Артиллерийскую установку расположили на относительно открытой местности, и бойцы 92-й и 40-й бригад смогли поразить ее точным ударом. Обе САУ взорвали с помощью гаубиц М777, которые украинские военные называют "три топора".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».