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Украинские бойцы уничтожили две САУ россиян с помощью «трех топоров»

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  • 31.07.2022, 18:51
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Украинские бойцы уничтожили две САУ россиян с помощью «трех топоров»

Гаубицы М777 в очередной раз доказали свое превосходство над российской артиллерией.

Украинские бойцы из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сира и 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поразили две цели оккупантов. Они уничтожили самоходные артиллерийские установки.

О взорванной технике сообщили в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ, пишет unian.net.

К публикации прикрепили ролик, где показываются удары по вражеским САУ. Первая артиллерийская установка была вкопана в землю и вела огонь с позиции. Украинские военные вычислили ее координаты и показали кучу черного металлолома, в которую превратилась техника.

Вторую САУ засекли, когда она начала обстрел. Артиллерийскую установку расположили на относительно открытой местности, и бойцы 92-й и 40-й бригад смогли поразить ее точным ударом. Обе САУ взорвали с помощью гаубиц М777, которые украинские военные называют "три топора".

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