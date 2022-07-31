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Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник

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  • 31.07.2022, 19:04
  • 8,762
Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник

У экс-главы «Роснано» внезапно начали отниматься руки и ноги.

Российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – Прим.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - написала Собчак в своем Telegram-канале.

Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.

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