Лукашенко даже себе не хозяин 1 31.07.2022, 19:20

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Таракан оказался в экономической и политической ловушке.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Лукашенко оказался в ловушке экономической и политической. С одной стороны страна разваливается и ничем он помочь не может ни себе, ни другим. Люди беднеют. Россия уже не помогает. Ей самой бы выжить в условиях жестких санкций, да ещё и война, которая много денег тянет.

Лукашенко не любит Беларусь и народ Беларуси. Он любит деньги, как и все его чиновники и силовики! А денег все меньше становится - люди беднеют.

Он может и хотел бы выполнить приказ Путина, но люди не пойдут, а милиционеров опасно. Благодаря им он ещё существует!

Еще и мотивации нету у наших ребят. Одно дело якобы защищать свою страну, а другое дело - разрушать другую.

Лукашенко думает, что контролирует ситуацию, на самом деле он даже себе не хозяин! Этот тип считает себя «президентом», но он как ручной питомец Путина! Только и выполняет команды своего хозяина.

Желаю Украине победы, а нашим братьям из полка Кастуся Калиновского вернутся всем домой живыми и здоровыми!

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