В Ираке протестующие второй день подряд удерживают под контролем здание парламента 31.07.2022, 19:26

Демонстранты начали бессрочную сидячую забастовку.

Сторонники влиятельного иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против коррупции и неэффективного политического управления, в воскресенье, 31 июля, второй день подряд продолжают удерживать под контролем здание парламента Ирака в Багдаде. Они установили там палатки и начали бессрочную сидячую забастовку, пишет dw.com.

"Демонстранты объявляют сидячую забастовку до дальнейшего уведомления", - сообщили представители движения ас-Садра в кратком заявлении для журналистов, которое приводит государственное информагентство INA.

Накануне тысячи сторонников Муктады ас-Садра во второй раз за неделю прорвались в здание парламента на территории "зеленой зоны" Багдада, полиция применила против них слезоточивый газ. По данным министерства здравоохранения, в ходе столкновений пострадали не менее 100 протестующих и 25 полицейских. Непосредственным поводом для штурма парламента стало решение конкурирующего шиитского блока выдвинуть на пост премьер-министра страны проиранского деятеля Мухаммеда Шияха ас-Судани.

Как ООН, так и Европейский Союз предупредили об усилении напряженности в Багдаде. Официальный представитель ЕС в коммюнике, опубликованном в воскресенье, выразил обеспокоенность "продолжающимися протестами и их потенциальной эскалацией", призвав к "конструктивному политическому диалогу". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости "мирного и всеобъемлющего диалога" для формирования эффективного национального правительства.

Муктада ас-Садр продолжает бороться за власть

Партия ас-Садра одержала победу на иракских выборах в октябре 2021 года. Однако он отозвал своих депутатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство. Он хотел создать альянс против шиитских партий, большинство из которых получают военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и имеют свои военизированные группировки. В результате десятки мест достались альянсу шиитских партий. Почти год Ирак остается без президента и премьер-министра, поскольку ситуация зашла в тупик.

В борьбе за власть движение ас-Садра хочет помешать своим политическим оппонентам из окружения бывшего главы правительства Нури аль-Малики сформировать правительство. Соперники 47-летнего религиозного лидера представили своего кандидата на пост премьер-министра спустя почти десять месяцев после парламентских выборов. Однако, с точки зрения ас-Садра, бывший министр Мухаммед Шиях ас-Судани, который был выдвинут на этот пост, слишком близок к экс-премьеру аль-Малики, враждующему с ас-Садром. Более того, аль-Малики и его альянс открыто симпатизируют соседнему Ирану.

Ас-Садр, которого его противники также обвиняют в коррупции, обладает большой властью. Его сторонники занимают влиятельные посты в министерствах и государственных учреждениях Ирака. Страна обладает огромными запасами нефти, но страдает от частых отключений электроэнергии, низкого уровня образования и здравоохранения и высокого уровня безработицы, особенно среди молодежи.

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