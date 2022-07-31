Экономическая политика «властей» на примере одного завода
- 31.07.2022, 19:39
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600 человек оставили без работы.
Миорский металлопрокатный завод запустился в 2020 году. На нем работали порядка 600 человек, завод сотрудничал с гигантами вроде компании McLaren, пишет «Прамень».
Это было частное предприятие. Целью руководства была личная выгода, а бизнес-модель, судя по всему, заключалась в эксплуатации дешевой по европейским меркам рабочей силы. При этом завод успешно развивался и выплачивал работникам зарплату.
Однако в июне 2021-го года перед планируемым посещением Лукашенко, на предприятие нагрянули силовики. Задержали нескольких топ-менеджеров, включая директора. Не известно почему они попали в немилость, но до сих пор люди находятся в СИЗО по экономическим статьям, не позволяющим понять суть претензий.
Производство остановилось, после того как завод перешел под контроль государства. Начались проблемы с расчетами по кредитам и выплатами зарплат.
Чиновники приняли меры по "спасению" предприятия: предоставили сырье, установили льготные тарифы на газ и электричество, минимизировали налоговую нагрузки. Ничего из этого не смогло реанимировать производство и уже в этом году предприятие будет объявлено банкротом.
Это не случайность, что отжатые государством успешные заводы приходят в упадок. Таких примеров достаточно, а наиболее известный - Минский мотовелозавод. Стремясь углубить контроль над обществом, государство продолжит прибирать к рукам предприятия и все больше вмешиваться в экономику. Если не остановить этот процесс, наше будущее будет похоже на нищую Кубу или Венесуэлу.