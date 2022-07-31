Украинцы сорвали штурмы россиян под Соледаром и Донецком 31.07.2022, 19:42

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Продолжаются 158 сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру воскресенья, 31 июля, враг получил отпор в районе Балаклеи на Харьковщине и недалеко от Донецка. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии противник обстрелял Гай и Сеньковку Черниговской области и Шевченково, Рыжевку, Белополье, Искрисковщину и Ромашково Сумской области. Также провел воздушную разведку БПЛА возле Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг из ствольной артиллерии и РСЗО обстрелял Харьков, Дуванку, Уды, Дементеевку, Петровку, Прудянку, Питомник, Пришиб, Пушкарное, Русские Тишки, Протопоповку, Верхнюю Роганку, Коробочкино, Борщеву, Старый Салтов, Русскую Лозовую. Нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

На Славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Довгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушуваха и Красная Поляна.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Северска, Калеников, Переездного, Звановки, Выемки, Верхнекаменского, Кривой Луки, Спорного и Серебрянки. Нанес авиаудары вблизи Спорного и Григоровки. В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григорьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Вершина, Травневое, Бахмут, Зайцево, Соледар, Яковлевка, Покровское и Белогоровка.

Под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы возле Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки. Российская штурмовая и армейская авиация цинично ударила по населенным пунктам Авдеевка, Новоселовка и Юрьевка. Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков (под Донецком). Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Новопавловском направлении артобстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Марьинка, Пречистовка, Великая Новоселка, Новополье, Новоселка, Времовка, Белогорье, Зеленое Поле, Павловка, Ольговское, Угледар, Новоукраинка, Темировка, Степногорск, Гуляйпольское, Малая Нестерянка и Малые Щербаки. Штурмовая и армейская авиация врага нанесла удары у Малых Щербаков, Степного, Марьинки и Егоровки. Противник вел воздушную разведку БпЛА вблизи Степногорска и Мирного.

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага из Славянского на Запорожское направление.

В Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций наших войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».