Режим Путина в начале конца 1 31.07.2022, 20:18

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Эксперт подчеркнул колоссальное влияние экономических факторов на РФ.

Режим Путина находится в начале конца на фоне его застопорившегося вторжения в Украину. Об этом со ссылкой на прогноз норвежского политолога Ивера Неймана сообщает американское издание Newsweek (перевод - apostrophe.ua).

Эксперт по России предсказал, что последствия неудачной для Кремля российско-украинской войны могут способствовать началу конца лидерства Путина.

Он указал на множество факторов, которые могут негативно повлиять на экономику России, включая санкции, бегство компаний после вторжения и снижение готовности других стран принимать российский экспорт.

- 22 года назад началось правление Путина, и с тех пор с экономикой на самом деле произошло очень мало, если вообще произошло. И я нахожу удивительным, что такой образованный марксист, как Путин, просто не понимает, что материальные факторы имеют существенное значение, — сказал он.

Тем не менее, трудно точно предсказать, когда режим может рухнуть или что может последовать, предупредил Нейман.

- Его режим проделал тщательную работу по искоренению того, что было в организованном либеральном мышлении и работе в России. Это плохо для страны, но хорошо для путинского режима, — сказал он.

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