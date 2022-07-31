СМИ: На границе Косово и Сербии начались вооруженные столкновения 2 31.07.2022, 20:23

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Сербы строят баррикады, а спецназ Косово заблокировал границу.

В воскресенье, 31 июля, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на Jerusalem Post.

На данный момент неизвестно, с чего начался инцидент. Отмечается, что некоторые дороги в этом районе перекрыты.

Сразу за главным мостом, разделяющим северную и южную Косовскую-Митровицу, собралось около 200 албанцев. По неофициальной информации, они поедут в район Рудар возле Звечани, где будут ставить баррикады.

Причиной недовольства граждан стало изменение правил проезда в Косово. Гражданам с сербскими документами будет выдан в документ на въезд и выезд, а 1 августа начнется переоформление транспортных средств с номерами из Республики Сербия в Косово.

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