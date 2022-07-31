Латвия приостановила упрощенный режим поездок для приграничных регионов России 1 31.07.2022, 21:11

Соглашение о местном приграничном движении между Латвией и РФ было заключено в 2010-ом году.

С 1 августа приостанавливается действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных районов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rus.LSM.

Соглашение о местном приграничном движении между Латвией и Россией было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных районов.

Однако в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, 24 февраля, было прекращено выдачу виз, в том числе пограничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.

В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, выдача пограничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за рубежом, которое выдавало такие разрешения гражданам РФ.

Напомним, с 24 февраля в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 средства массовой информации. В СБУ Латвии сообщили о рисках из-за работы российских журналистов.

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