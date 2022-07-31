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Вооруженные силы Беларуси усиливают «охрану» на границе с Украиной

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  • 31.07.2022, 21:37
  • 2,544
Вооруженные силы Беларуси усиливают «охрану» на границе с Украиной

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела", — дополнили сообщения в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на вечер 31 июля.

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