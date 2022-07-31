В Конгрессе США опубликовали законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма 3 31.07.2022, 21:43

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У Америки есть ряд инструментов, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Палата представителей Конгресса США представила законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты Конгресса, сообщает liga.net.

"По указанию Путина, правительство Российской Федерации поддерживало и продолжает поддерживать акты международного терроризма против политических оппонентов и наций", – говорится в тесте документа.

В список актов международного терроризма включены действия России против мирного населения Чечни, поддержка сепаратистов на Донбассе, поддержка Сирии (признанной государством-спонсором терроризма), отравление семьи Скрипалей в Великобритании, сбитие малазийского Боинга и другие.

Отдельно уделено внимание поддержке Россией ЧВК Вагнер, которая в законопроекте определена как "марионеточное формирование Минобороны РФ".

"У США есть ряд инструментов, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности, сократить ее военную машину и изолировать ее экономически и дипломатически, в том числе объявив ее государством-спонсором терроризма и наложив соответствующие санкции", – говорится в документе.

Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции Госдепа США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

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