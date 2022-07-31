Силовики заблокировали переходы между Сербией и Косово
- 31.07.2022, 22:40
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На границу подтягивается спецназ.
Административные переходы на границе между Сербией и Косово перекрыты правоохранителями, а оба государства привели свои регулярные войска в состояние повышенной готовности. Об этом пишет apostrophe.ua cо ссылкой на местное издание "Косово-онлайн".
По данным журналистов, движение транспорта парализована в районе Яринье - правоохранители не пропускают пассажирский транспорт ни с одной, ни с другой стороны. Колонна автомобилей, оказавшихся в "блокаде", растянулась на несколько километров.
Полиция Косово опровергает информацию журналистов и утверждает, что перекрытыми остаются только две дороги, которые ведут в Сербию из анклава Северной Митровицы.
"Полицейские Косова закрыли границу для пассажирских перевозок и для транспортных средств в пунктах пропуска Берньяк и Яринье", - говорится в сообщении силовиков.