Как лукашисты в очередной раз обманули гомельчан 31.07.2022, 22:20

Вместо яблоневого сада в микрорайоне появилась «Махорка».

Вместо яблоневого сада жители микрорайона Сельмаш в Гомеле получили дискаунтер и табачный магазин. «Флагшток» рассказывает, на какие ухищрения пошли местные власти, чтобы уничтожить зеленую зону на Сельмаше.

Участок на перекрестке улиц Фадеева и Ефремова общей площадью 0.2793 га впервые был выставлен на аукцион в сентябре 2017 года. До этого на этом месте располагался старый яблоневый сад. Земельный участок был выделен «для строительства и обслуживания объекта общественного питания по типу МакДрайв». Бизнесмена, пожелавшего заключить договор аренды нашли только со второй попытки. Им оказался минский предприниматель В.В. Волков.

Сельмашевцев перспектива получить вместо яблоневого сада очередной торговый объект не обрадовала. Они собирали подписи в защиту сада, высаживали новые саженцы, писали коллективные письма и записывали видеообращения.

Однако на общественном обсуждении, состоявшемся в конце 2019 года районный архитектор Анастасия Васюк пояснила, что обсуждать можно лишь детали проекта, а не судьбу стройки. Тогда же стали известны подробности архитектурного решения проекта. Заявлено, что здесь будет построено «здание общественного питания с системой обслуживания по типу «Макдрайв» со встроенными помещениями торговли по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы». То есть, помимо основного объекта общепита речь уже шла и о встроенных торговых объектах.

Вскоре вокруг проекта разгорелся новый скандал. Компания «МакДональдс» сообщила, что не имеет никакого отношения к стройке и просит не упоминать в связи с ней зарегистрированную торговую марку «Макдрайв».

В свою очередь предприниматель рассказал, что использование торговой марки «Макдрайв» — дело рук организаторов аукциона. Он же планирует разделить объект на несколько зон. По его планам здесь можно будет перекусить не только не выходя из машины, но и в непосредственно в зале за столом. Кроме того озвучивалось кафе с отдельной vip-зоной, зал для различных торжеств. Всего предполагалось разместить 60 посадочных мест.

Спустя два года объект приобрел свои очертания. Но то, ради чего здесь был вырублен яблоневый сад, увидеть невозможно.

Объекта общественного питания с обслуживанием посетителей на автомобилях здесь нет, но зато уже появились рекламные вывески двух арендаторов. Ими стали сеть дискаунтеров «Три цены» и табачный магазин «Махорка». В итоге произошло именно то, против чего выступали местные жители. Вместо зеленой зоны появились новые магазины.

В обсуждении темы в Гомельском чате конструктивных изменений отмечают, что такое воплощение проекта может быть незаконным.

Как очень часто бывает, выдано разрешение на строительство объекта общественного питания, а запроектирована большая часть под магазины. Это видно невооруженным взглядом. И согласован проект в таком виде. И заселяться первыми стали магазины. А вообще это чистейшее нецелевое использование земельного участка. Есть и другой нюанс. В зеленой зоне кафе можно строить, а магазины нет. Поэтому даже последующее перепрофилирование общепита под торговлю также не законно.

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