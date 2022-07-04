ВСУ заставили паниковать оккупантов в Мелитополе 4.07.2022, 7:32

3,468

Два дня ада для российских агрессоров.

Мэр оккупированного россиянами украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил о двух днях ада для оккупантов, уничтоженной военной базе на Мелитопольском аэродроме и взорванном железнодорожном мосте возле села Любимовка.

Об этом Федоров рассказал в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.

"Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов больше не существует. С трех утра после первых утренних обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав отсюда. После чего в шесть утра - после второго массированного обстрела - они (оккупанты - УНИАН) начали эвакуировать всю технику, которая уцелела. Это делали сегодня до девяти-десяти утра. После этого не было ни одного человека на воинской части нашей транспортной авиации, которая была захвачена рашистами. Мы надеемся, что они уже никогда туда больше не вернутся", - сказал Федоров.

Он добавил, что после обстрелов авиация кружила над Мелитополем и город был полностью заблокирован.

"К 16 часам город был полностью заблокирован. Они (оккупанты - УНИАН) рассредоточились по всем жилым кварталам, а их техника стояла прямо во дворах. Это еще раз подтверждает то, что оккупанты используют жителей как живой щит. После 16.00 город разблокировали, но выехать и въехать можно только после тотального осмотра автомобилей", - проинформировал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что еще несколько часов после утренних обстрелов детонировали взрывы, потому что это была настоящая военная база российских оккупантов.

"Одна из трех, которая была расположена на территории города Мелитополя. Она (военная база - УНИАН) была расположена вблизи жилых домов гражданских жителей. Ни один житель не пострадал. А в отношении рашистов, пострадало их много десятков", - акцентировал Федоров.

Мэр Мелитополя проинформировал, что вечером также был еще один обстрел неподалеку от Мелитополя в пгт. Мирное, где оккупанты также захватили территорию бывшей военной базы. Оттуда оккупанты начали вывозить всю технику.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что на границе между Мелитопольским и Токмакским районом, возле села Любимовка был взорван железнодорожный мост.

"Через этот железно-дорожный путь подавались боеприпасы на Бердянское и Донецкое направления. Сегодня мост уже полностью не функционирует. Я думаю, что наши спецслужбы смогут сделать фотографии, того что там произошло. Но четко понятно, что еще один путь поставки боеприпасов для рашистов также перекрыт. Последние два дня для рашистов в Мелитополе - настоящий ад", - констатировал Федоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».