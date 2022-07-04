«Беларуськалий» разозлил российские компании 4.07.2022, 7:33

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Предприятие сильно демпингует.

«Беларуськалий», попавший в начале года под санкции, начал отгрузки через Россию, осложнив жизнь российским компаниям, пишет «КоммерсантЪ».

Компания заключила договор на перевалку 2 млн тонн калия с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс». Поставки идут через два терминала, которые расположены в Большом порту Санкт-Петербурга, а также через Рыбный порт во Владивостоке. Кроме того белорусская компания отгружает в Китай удобрения в контейнерах по российской железной дороге.

Как рассказали изданию участники рынка, компания агрессивно демпингует, что негативно сказывается на доходах конкурентов. По оценкам экспертов, скидки белорусского производителя могут достигать 50%.

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