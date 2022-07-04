Путин на скамье Мариупольского трибунала Андрей Пионтковский

4.07.2022, 7:39

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Андрей Пионтковский

Практически весь российский политический класс, строго говоря, военные преступники.

16 июня Украина одержала вторую после Битвы за Киев системную военно-политическую победу над Россией. Запад никогда более не будет принуждать Украину к подписанию невыгодных для нее соглашений с Россией.

До самого последнего времени Президент Франции, выступая от имени группы стран ЕС, настойчиво стремился в третий раз подряд (2008, 2014, 2022) "отмазать" неким подобием международных соглашений очередные путинскую попытку расчленения независимого государства. Столкнувшись с категорическим отторжением Украиной этой капитулянтской идеи, Макрон вынужден был от нее отказаться. После чего позиции США, Великобритании и ЕС заметно сблизились:

Прекращение огня возможно только после отвода всех российских формирований за линию 23 февраля. Украине будет оказана вся военная помощь, необходимая для принуждения ВС РФ к этому отводу. Следующим шагом станут международные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины мирными средствами.

Саммиты G7 и НАТО с участием Президента Украины Владимира Зеленского закрепили этот достигнутый коллективным Западом (включая Украину) консенсус о целях и ходе ведения украинской войны.

Примечательно, что, дезавуируя свои прежние заявления, эту же формулу поддержал и Патриарх всемирной секты понимающих Путина 99-летний Г. Киссинджер. Более того, он даже озвучил ее принципиальное развитие: вступление Украины в НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Что ж, Киссинджер во всяком случае последователен. Он столько лет горячо выступал за финляндизацию Украины и остался верен этой идее и при радикально изменившихся обстоятельствах. Но оцените, какой тектонический сдвиг в настроениях Запада. К сожалению, его материальная реализация на поле боя происходит пока с определенным лагом.

На провал своего циничного плана руками Запада принудить Украину к капитуляции взбешенный диктатор ответил резкой интенсификацией террора против гражданского населения. В который раз Путин продемонстрировал свое абсолютное непонимание украинского народа. Украинцы не выдуманный им "один народ". Их благородную ярость к оккупантам не удастся остановить уже никакими угрозами. Даже применением ядерного оружия, которым так любят пугать весь мир кремлевские террористы.

В ближайшие недели, пока украинская армия не получит огневого превосходства и современной системы ПВО, путинская группировка будет продолжать совершать ставшие для нее уже рутиной военные преступления. Запад ускорит темпы военных поставок Украине, но будет повторять, что одной из важнейших его целей является "не допустить военной эскалации и предотвратить прямое столкновение с Россией". И это, когда Кремль в своей эскалации уже поднялся на высшую ступень – "геноцид украинского народа".

Спасти жизни десятков тысяч людей (украинцев и русских) и предотвратить окончательное превращение российского государства на десятилетия в мирового морального изгоя можно только действиями внутри России. Это не смогут сделать тысячи наших героических соотечественников, бросаемых в тюрьмы за "дискредитацию армии". Это могут сделать полтора десятка высших военных и гражданских чиновников РФ. Все они поголовно, разумеется, военные преступники. Но как не раз бывало в истории, придется делать добро из Zла. Иначе из чего же еще его делать в сегодняшней России?

Психологически переломным моментом для российской популяции станет переход украинской армии в контрнаступление и освобождение Херсона. Даже самый зомбированный глубинный обыватель осознает со всей очевидностью, что война проиграна и виновником Катастрофы является Путин. В этой ситуации в бункере скорее всего найдутся решительные люди, готовые не только устранить (политически или физически) Путина, но и принять как неизбежное предлагаемый коллективным Западом план Мира:

1) Прекращаются военные действия, и российские войска в течение 2 недель отводятся на линию 23 февраля.

2) Немедленно возвращаются все военнопленные и задерживаемые лица.

3) В течение переходного периода ответственность за все происходящее на оккупированных украинских территориях (Крым, Донбасс ) несут оккупационные власти России. Структуры "ДНР" и "ЛНР" распускаются.

4) Сутью переходного периода являются два параллельных скоординированных поэтапных процесса: возвращение Украине всех оккупированных РФ территорий и снятие санкций, наложенных на РФ международным сообществом за ее агрессию. Сроки: 3 месяца для Донбасса, год для Крыма и Севастополя.

Единственное, что будет сдерживать кремлевских "реальных политиков" от трудного, но столь необходимого для страны шага, это страх оказаться рядом с тем же Путиным (или его светлым образом) на скамье подсудимых Мариупольского трибунала над главными военными преступниками.

Западной коалиции желательно в кратчайшие сроки найти способ снятия вполне естественной озабоченности бункерных нотаблей. Уход от юридической ответственности десятка военных преступников – разве это не та цена, которую разумно заплатить за быстрое окончание победоносной войны.

Но потенциальных русских графьев фон штауффенбергов невозможно идентифицировать заранее. Есть и более общая проблема. Практически весь российский политический класс, строго говоря, военные преступники. Включая "лидеров общественного мнения", годами окормлявших своими имперскими бреднями будущих палачей Бучи и Ирпеня. Кто и как будет после войны проводить юридическую классификацию огромного стада российских Z-баранов?

На пост-херсонской стадии продолжать отдавать приказы и публично призывать к новым военным преступлениям будут только рашистские фанатики (таких останется немного) и лица, страшащиеся суда за уже совершенные ими преступления (а таких очень много).

Примерно представляю себе реакцию украинской аудитории, но рискну все же высказать одну рабочую гипотезу. Представляется, то цели Отечественной войны на ее заключительном этапе могут быть достигнуты гораздо меньшей украинской кровью в случае озвучивания Киевом некой формулы в духе "Гитлеры Путины приходят и уходят, а немецкий русский народ остается."

Например: "Украина и ее союзники в случае принятия и неукоснительного выполнения российским руководством предложенного нами плана Мира воздержатся от международного юридического преследования российских военных преступников. Русскому обществу предоставляется возможность после окончания этой трагической войны самому разобраться со своими преступниками".

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После своей исторической Победы Украина как 33-ий член НАТО навсегда надежно отгородится от бывшего "старшего брата" частоколом установок HIMARS, оставив того с некоторым смутным чувством вины, а со временем, может быть, даже и раскаяния за содеянное.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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