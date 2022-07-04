К нововведению по пенсиям накопилось много вопросов 3 4.07.2022, 7:44

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Как быстро инфляция съест накопления пенсионеров?

С 1 октября работники при желании смогут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели будут обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если ли работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%, пишет zerkalo.io.

При этом наниматель будет перечислять деньги на дополнительную пенсию работника из обязательных страховых отчислений. Напомним, сейчас для большинства работодателей отчисляют 34% от зарплаты работника — 6% зарплатного фонда идет на выплату различных пособий, 28% — на пенсионное страхование

В Минтруда скептически высказывались про реформу накопительной пенсионной системы, которую введут с 1 октября. Основной вопрос как раз касался того, кто будет возмещать «выпавшие» обязательные страховые взносы, которые наниматель, как ожидается, будет направлять на накопительную пенсию.

«Государство, конечно, недополучает — появляются выпадающие доходы, — уточняют в компании „Стравита“. — Они (в зависимости от потребности) станут возмещаться за счет республиканского бюджета, когда работник, за которого часть взносов работодатель направляет на именной счет, оформит себе обычную пенсию в пенсионной системе. Рассчитываться она будет по тем же нормам, что и всем остальным. В этом и заключается государственное софинансирование».

В бюджете ФСЗН, из средств которого выплачивают пенсии и пособия, не первый год наблюдается дыра, из-за которой требуются ежегодные вливания — субвенции из госбюджета. Об этом ранее заявлял в числе прочего Александр Лукашенко. Минтруда и другим профильным ведомствам не удается решить эту проблему.

Где будут храниться перечисленные работниками деньги на вторую пенсию

«Взносы начисляются и накапливаются на персональном счете, в отличие от фонда социальной защиты населения, — уточняют в страховой компании „Стравита“, через которую будут отчислять деньги на дополнительную пенсию. — Впоследствии данные средства размещаются на рыночных условиях в депозиты, ценные бумаги. Это позволяет защитить средства граждан от инфляции».

Доходность по договору дополнительного накопительного пенсионного страхования намерены установить на уровне ставки рефинансирования. «Порядок начисления и распределения дополнительной доходности (страхового бонуса) будет устанавливаться страховщиком по согласованию с министерством финансов», — поясняют в страховой компании. Проще говоря, тем, кто решит оформить страховку на вторую пенсию, обещают доходность на уровне ставки рефинансирования, которая сейчас составляет 12% годовых. Однако такая процентная ставка не сохранит сбережения от инфляции, если она будет держаться и дальше на таком же уровне, как и сейчас. Напомним, в мае годовая инфляция составила 17%.

Кому откажут в страховке на дополнительную пенсию

В пенсионной программе, которая стартует с октября, не смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые, а также работники, у которых работодатель находится в процессе ликвидации или банкротства. Безработные также не смогут оформить такую страховку, как и те, кому до выхода на пенсию остается меньше трех лет. Для работников, за которых наниматели не уплачивают взносы в ФСЗН, также будет недоступна эта пенсионная программа.

«В случае милиционеров и военных взносы в ФСЗН не уплачиваются, следовательно, они не могут принять участие в данной программе», — уточняют страховщики.

Можно ли получать зарплату в рублях, а копить — в долларах?

Нет, нельзя. «Накопления на „вторую пенсию“ и выплаты производятся в белорусских рублях», — уточняют в компании «Стравита».

Можно ли отказаться от страховки до выхода на пенсию и получить раньше свои деньги?

— Если прекратить уплату страхового взноса, то накопленная к этому периоду сумма замораживается, однако на нее продолжает начисляться доходность и бонус, но получить ее можно только при достижении общеустановленного пенсионного возраста или при наступлении неблагоприятных событий, например, в случае установления инвалидности I или II группы, — уточняют в страховой компании.

При этом даже при выходе на досрочную пенсию получить эти деньги не получится. «Выплата производится только после достижения общеустановленного пенсионного возраста», — добавляют в страховой компании.

Что будет со взносами, если потерять работу?

«Если человек, заключивший договор страхования, по каким-то причинам стал безработным, то уплата страховых взносов приостанавливается, — поясняют страховщики. — Когда ситуация с трудоустройством разрешится, нужно написать заявление о возобновлении уплаты страховых взносов». Про штрафные санкции в компании не уточняют.

Может ли наниматель отказаться от этой программы?

— Нет. «Работодатель не вправе отказать в участии в страховании», — уточняют в страховой компании. То есть если работник захочет делать отчисления на вторую пенсию, то наниматель обязан также делать отчисления.

Можно ли работнику менять размер отчислений на вторую пенсию?

— Да, можно. «В период накопления участник программы раз в год может вносить коррективы в выбранный им тариф и изменять процент своих отчислений на лицевой счет, — поясняют страховщики. — Кто-то начнет с программы „3+3“, когда 3% от своей зарплаты перечисляет страхователь, а 3% — работодатель. На каком-то этапе он может обратиться в страховую компанию и увеличить размер отчислений. Или наоборот, если изначально был выбран более высокий тариф, то в случае снижения уровня доходов его можно уменьшить».

Некоторые белорусы уже сейчас оформили страховку на дополнительную пенсию. Что будет с ними с 1 октября?

Чиновники планируют, что пенсионные договоры, которые белорусы уже оформили в страховых компаниях через нанимателей или самостоятельно, сохранятся. То есть их можно будет продолжать пополнять. Правда, такой опцией пользуются около 5% работников. В Минфине среди причин, почему белорусы не спешат оформлять такие страховки, ранее называли то, что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым инструментам». Откуда у белорусов сейчас должно прибавиться оптимизма и доверия — открытый вопрос.

Когда можно будет получить накопленные деньги?

Эти средства можно будет получить по своему выбору в течение 5 или 10 лет. Но сделать это можно будет только после достижения общеустановленного пенсионного возраста. На сегодня это 63 года для мужчин, а женщин — 58 лет.

Можно ли наследовать такую пенсию?

В Минтруда ранее сообщали, что «предусматривается возможность наследования накопительной пенсии».

Но ранее министр труда Ирина Костевич, говоря о наследовании такой пенсии, делала оговорку — «в том случае, если это очень важно».

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