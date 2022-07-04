Политолог: Лукашенко вынесут и закопают 1 4.07.2022, 7:50

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фото: ТАСС

Диктатор — враг белорусской независимости.

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире «Белсата» высказал мнение, что за годы правления Александр Лукашенко предпринимал шаги только для того, чтобы остаться у власти, а не чтобы сохранить белорусскую независимость:

«Лукашенко никогда не думал о независимости Беларуси. Он думал о независимости своего кресла, своей должности и своей позиции. Ему на независимость Беларуси всегда было начхать. Если бы он занимайся независимостью Беларуси, он бы развивал полноценный общественный институт, полноценную многовекторность. А он просто занимался тем, что сидел на нефтегазовой российской трубе и позорил оппозицию. Вот и вся его многовекторность. Он враг белорусской независимости, так как довел ситуацию до того, что Беларусь переступила границу потери суверенитета».

В своей речи Лукашенко говорил и об угрозах Украине.

«Я подозреваю, что Лукашенко осмысливает все историческое существо нынешних событий и он понимает, что любое вовлечение в войну белорусских военных на территории Украины автоматически приведет к войне на территории Беларуси. И он понимает, что тогда его дни будут сочтены. Именно дни», – подчеркнул политолог.

Договоры о единении с Россией можно признать недействительными с конца 1990-х годов.

«Если мы оттолкнемся от того, что легитимность Лукашенко с точки юридических обоснований закончилась 20 июля 1999 года, то все договоры, в том числе о Союзном государстве, не имеют никакой юридической силы. В любой момент их можно поставить под сомнение с точки юридической базы правового, международного права. Учитывая, что все последующие выборы были нелегитимны, проходили в нарушении Конституции и не были признаны международным сообществом, то и все соглашения, которые подписывал Лукашенко о дорожных картах, не имеют никакой юридической силы. Лукашенко не вечен, его раньше или позже вынесут и закопают. Возникнет новая конструкция, и она будет совсем другой. И тогда могут предъявить России за оккупацию, которая сейчас происходит на территории Беларуси», – убежден Болкунец.

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