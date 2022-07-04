закрыть
4 июля 2022, понедельник, 8:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почему рашистам придется поверить в мистику

  • Александр Палий
  • 4.07.2022, 7:54
  • 1,690
Почему рашистам придется поверить в мистику
Александр Палий

Остров Ахилла стал такой же ахиллесовой пятой Мордора в Украине.

Чем интересен остров Змеиный? Он интересен тем, что его называли островом Ахилла, то есть древнегреческого героя.

Как вы знаете, Гомер, древний грек, в VIII веке до нашей эры начитал много чего, или в VIII веке до нашей эры, точнее, его записали. Кстати, о территории Украины он многое вспомнил.

У него в "Илиаде" и "Одиссее" главный герой – Ахилл. Особенно – в "Илиаде". Ахилл – древний грек из ахейцев, то есть из древнегреческого племени, которое атакует Трою, мстит за своих боевых побратимов. Очень воинственный древний грек влюбляется, кстати, в скифянку – то есть в жительницу территории Украины.

На территории Украины есть несколько мест, связанных с Ахиллом, с его древнегреческим культом. В частности, это остров Змеиный, который называли некоторые древние греки островом Ахилла. Там был довольно большой храм (30 метров на 30 метров), большой храм, который видно было издалека. А остров приподнят – он на 20 метров выше уровня моря.

И, соответственно, древние греки, когда проплывали мимо, оставляли там свои пожертвования. Этих милостынь археологи нашли огромное количество – всяческие амфоры, золото и тому подобное. То есть древние греки за опасное путешествие по Черному морю откупались.

Вы, должно быть, знаете об Ахилле, что есть такое выражение, как ахиллесова пята. Мол, мама купала Ахилла в специальном источнике, который давал силу, неуязвимость, и держала его за пяточку. И именно в эту пятку его ранили.

И, как оказалось, этот остров Ахилла стал такой же ахиллесовой пятой Мордора в Украине. Они его смогли проглотить в какой-то момент, но он стал поперек горла, как и вся Украина станет.

Александр Палий, YouTube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов