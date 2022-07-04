Британский МИД инициировал конфискацию российских активов 4.07.2022, 8:08

Изъятые средства могли быть переданы как отдельным лицам посредством репараций, так и украинскому государству.

Глава МИД Британии Лиз Трасс поддерживает идею о том, чтобы конфисковать замороженные российские активы в той стране и перераспределить их между жертвами войны в Украине. Таким образом, страна хочет последовать аналогичному примеру Канады, цитирует The Guardian «Зеркало недели. Украина». Политик сделала заявление на фоне конференции по восстановлению Украины, которая должна начаться в Лугано, Швейцария, в понедельник.

По предварительным оценкам, более 120 тысяч домов в Украине разрушены в результате российского вторжения, что создало потребность в миллиардах доходов, чтобы иметь возможность поспособствовать экономическому восстановлению страны.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы рассматриваем это очень пристально. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел, но я, конечно, согласна с концепцией».

Она сказала, что эта инициатива «скорее всего» потребует соответствующего закона, но не обязательно.

Изъятые средства могли быть переданы как отдельным лицам посредством репараций, так и украинскому государству. Великобритания может приостановить российские активы в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может никоим образом извлечь выгоду от актива.

В Министерстве иностранных дел Соединенного Королевства недавно заявили:

"Программы гуманитарной помощи и разминирования помогут отстроить села и города, а в долгосрочной перспективе Британия поделится экономической и финансовой экспертизой по превращению Украины в глобальный центр для инвестиций, предприятий и передовых технологий".

По имеющимся оценкам, около 6,4 миллиона украинцев покинули страну, а еще 6-7 миллионов граждан покинули свои дома и переехали в западные части Украины. Стоимость войны оценивается в $1 млрд, если она продлится до конца года. Международный валютный фонд оценил дефицит платежного баланса Украины к июню примерно в 14,3 миллиарда евро (15 миллиардов долларов).

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