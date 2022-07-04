Ученые: Cходство лиц увеличивает доверие между людьми одного пола 1 4.07.2022, 8:17

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В исследовании помогла нейросеть.

Исследование, опубликованное в Nature: Humanities and Social Sciences Communications, показало, что люди с большей вероятностью доверят свои деньги собеседникам с похожими чертами лица, пишет «Хайтек».

Ученые из Осакского университета использовали нейронную сеть, обученную распознаванию лиц, чтобы выявить зависимость между внешним сходством и доверием. Результаты исследования показали, что среди однополых собеседников люди больше доверяют тем, кто похож на них. При взаимодействии с представителями другого пола такой связи не нашли.

Для своего эксперимента ученые сформировали выборку из 200 лиц студентов. Все участники сфотографировались в анфас с нейтральным выражением лица без очков и аксессуаров. Также исследователи собрали группу из 30 добровольцев — оценщиков, которые не знали никого из исходной базы.

Оценщикам в течение 0,5 с показывали в случайном порядке все фотографии из набора. Им нужно было оценить, насколько они доверили бы деньги этому человеку по шкале от -3 до +3. Исследователи использовали предварительно обученную систему ИИ ArcFace, чтобы определить вектор различия между каждым оценщиком и моделью.

Исследование показало ярко выраженную корреляцию между увеличением доверия и сходством черт лиц, если оценщик и модель были одного пола. Авторы публикации отмечают, что предыдущие работы установили, что доверие подавляется при активации миндалевидного тела. Ученые полагают, что, когда мы видим похожие черты лица, эта часть мозга остается неактивной.

Возможность оценивать уровень доверия на основе сходства лиц с помощью ИИ найдет широкое применение, полагают исследователи. Например, этот подход можно использовать для создания персональных рекламных предложений или аватаров в системах P2P-кредитования, которые понравятся конкретному пользователю.

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