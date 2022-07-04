«Сначала я не хотел учиться, а потом уже не мог» 13 4.07.2022, 8:29

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Каково это — всю жизнь проработать на одном месте.

Ходят слухи, что среди нас живут люди с одной-единственной записью в трудовой книжке. Выглядит это так: человек идет на работу, а потом — сразу на пенсию. Схема простая, но насколько она жизнеспособна? Onliner.by. поговорили с белорусами, у которых за всю долгую трудовую деятельность было только одно место работы, а потом уточнили у эксперта, какие подводные камни есть в этом стройном сценарии и при чем здесь джобхоппинг и саббатикал.

«Мне нравится получать порции адреналина, это не дает заскучать»

Людмила говорит, что находится в отпуске, но считает дни до его окончания, чтобы поскорее выйти на любимую работу в реанимацию. Именно ее голос с 1991 года слышат пациенты, выходящие из наркоза в РНПЦ отоларингологии.

— Я планировала пойти в вуз на биолога, но не хватило пары баллов. Тогда я без экзаменов поступила в медучилище. Сначала очень переживала, но, уже работая медсестрой, поняла, что все сложилось так, как и должно было: я нашла действительно свое место. До сих пор я хожу на работу с большим желанием и интересом. Мне нравится получать порции адреналина, это не дает заскучать. Да и человек я активный, не могу сидеть на месте.

Важную роль играет и коллектив — у нас он очень сплоченный. А иначе и быть не может: мы всегда должны быть начеку, иногда все решают секунды. Так, однажды нам пришлось в семь утра, до начала смены делать экстренную трахеотомию (отверстие в горле. — Прим. Onlíner) молодой девушке, которая перестала дышать. Никогда этого не забуду! Многие пациенты, к сожалению, попадают к нам не один раз, особенно если учитывать различные осложнения после коронавируса. Зато как бывает приятно, когда люди меня узнают даже по голосу!

Я, пожалуй, хотела бы и сама быть хирургом, но время ушло, потому решила, что буду хорошей медсестрой. Не могу сказать, что делаю одно и то же: пациенты разные, диагнозы и операции разные, к тому же мы постоянно проходим обучение, чтобы повышать квалификацию (у меня уже высшая). Да и за 30 лет методы реанимации сильно изменились, очень много новой аппаратуры. В итоге каждый день не похож на предыдущий.

Коллеги, бывает, удивляются, как это я всю жизнь работаю на одном месте. Молодежь обычно ищет лучшие условия: повыше зарплата, поближе к дому… А я настолько люблю это место, что с ужасом думаю: что я буду делать, когда пойду на пенсию?

«Чтобы долго работать за такие деньги, нужно иметь хороший тыл в семье»

Алла более 24 лет работает воспитателем в детском саду в Барановичах — как пришла сюда в 1998 году, так до сих пор и нянчит несколько поколений детей. Смеется, что это не предел: ее коллега работает здесь 40 лет.

— Мы — поколение Советского Союза, потому работу выбирали по душе, чтобы раз и навсегда. Я очень люблю детей и всегда хотела работать с ними. Они как живые батарейки, столько в них энергии! Они более непосредственные, говорят то, что думают, в них нет хитрости и злости, как во взрослых. Общение с ними, конечно, отнимает энергию, но взамен дает намного больше.

Воспитателю нужно самому быть очень активным, на такой работе нельзя прийти и «отсидеться». Я была готова к тому, что воспитатели много не зарабатывают (так было всегда). Чтобы долго работать за такие деньги, нужно иметь хороший тыл в семье. Я могу позволить себе работать без оглядки на деньги: у меня замечательный муж с достойной зарплатой, который поддерживает меня во всем.

Коллектив у нас прекрасный: многие, как и я, работают здесь по призванию десятилетиями. Молодежь надолго не задерживается: если им что-то не нравится, сразу уходят. Да и чего таить: зарплаты маленькие, поэтому люди считают, что им должны сразу предоставить все готовое. Но это так не работает.

Лично в моей работе за эти годы мало что поменялось, разве что бумажной волокиты стало больше: заполняй разные планы, отчеты, программы… Но различия в работе воспитателя со стажем и новичка колоссальные. Я пришла в детсад и создала удобную для себя программу, нашла подходящую методическую литературу и наладила процесс так, что все работает как часы. Новичку придется создавать эту систему с нуля.

Приятно, что мои воспитанники приводят ко мне своих детей. Так что могу сказать, что я вырастила два поколения детей. Это высшая степень доверия, я понимаю, что все делаю правильно. Бывает, иду по улице, а дети бегут навстречу, кричат на всю улицу: «Николаевна-а-а!» — и начинают рассказывать все свои проблемы. И родители терпеливо ждут, пока мы пообщаемся. В общем, это определенно веселая работа. Не представляю себя в какой-то другой роли.

«Настроил оборудование — и сиди всю смену читай книги да кроссворды разгадывай»

Да, работа с людьми оставляет больший простор для самовыражения и не так быстро становится поперек горла. А если человек всю жизнь делает монотонную механическую работу — например, вырезает подставки для торшеров на заводе? Изо дня в день, из года в год — и так последние 45 лет своей жизни. Для кого-то это звучит как страшный сон, а для нашего следующего героя, Владимира, это обычная жизнь. Он просит не публиковать его фото: только так можно рассказать о работе максимально честно.

— Я пришел на завод токарем в 1977 году, сразу после окончания годового обучения в училище. Деваться с 10 классами образования в деревенской школе было особо некуда. Сначала пришел подавать документы в сельскохозяйственный техникум, но как увидел там части коров в растворах, то сразу решил, что это совсем не мое. Однако спустя год и работа токарем отпала: начало падать зрение, и меня перевели на основное производство. С этого времени я работаю в цеху оператором станка: настраиваю оборудование, чтобы оно вырезало детали. И слежу за процессом.

Поначалу было интересно: все новое и непривычное. Время летело. Тогда не было никакой автоматизации, и, пока руками новую деталь вырежешь, тебе уже кричат: «Конец смены, пора домой!» Сейчас это обычная рутина: за 45 лет я достиг в вырезании деталей высшей степени профессионализма, и дальше расти некуда. Поэтому остается коротать смены за чтением книг и разгадыванием кроссвордов. Настроил оборудование — и сиди себе: я уже по звуку определяю, если что-то пошло не так. Мне предлагали пойти на повышение, но надбавки за это нет, а зачем тогда все это?

Многие не смогли освоить программу и за несколько лет и все делают руками — настолько им лень учиться чему-то! Сейчас завод в упадке, и начальство подумывает пенсионеров уволить. Но разве же здесь может работать молодежь? У нас только один парень молодой на шесть лет задержался. Он делает работу, для которой голова в принципе не нужна, и ему это подходит. Большинству людей для жизни нужно куда больше, чем 600 рублей. Это нам в Советском Союзе выдавали жилье, а теперешней молодежи нужно всего добиваться самим.

Коллектив у нас откровенно поганый: даже женщины пьют. Поэтому никакого удовольствия работа мне не приносит, это вынужденная мера, чтобы на что-то жить. Я получаю 700 рублей — наверное, больше всех в цеху. Я хорошо работаю, часто выхожу в праздники и выходные и даже ни разу не опоздал на смену. При этом за 45-летний стаж доплаты мизерные — около 70 рублей. На доске почета меня тоже никогда не было: не отношусь к «приближенным» и не кручу хвостом перед начальством. Но на пенсию не прожить, потому придется ходить сюда вечно.

Сейчас бы я, конечно, сделал все иначе: переучился бы на строителя, чтобы работа была не такой монотонной. Но сначала я не хотел учиться, а потом уже не мог: жена как раз родила, а мне нужно было зарабатывать. Теперь все болит, и стало слишком поздно.

Всю жизнь на одном месте — это хорошо или плохо? Мнение эксперта

Рассказать о плюсах и минусах работы людей, у которых между студенчеством и пенсией была лишь одна запись в трудовой, журналисты попросили HR-эксперта Валерия Кичкаева.

— Прежде чем говорить о плюсах и минусах продолжительной работы в одной организации, стоит отметить, что последние 15—20 лет в мире существует тренд на сокращение продолжительности работы в одной компании (даже в Японии, где всегда приветствовался пожизненный наем, ситуация потихоньку меняется). Причин для этого много, самая простая — становится все меньше компаний-долгожителей, то есть, даже если вы предпочтете не менять место работы, не факт, что не исчезнет компания. Развивается такое явление, как джобхоппинг, то есть постоянная смена работы, и это происходит неспроста: постоянные переходы из одной компании в другую создают ряд преимуществ. Сегодня сотрудник, проработавший более чем два года, уже, можно сказать, старожил. Но, конечно, многое зависит от сферы, — говорит Валерий Кичкаев.

Итак, что там в плюсах? Кроме пресловутой стабильности, работа на одном месте дает вам уверенность: вы хорошо знаете свой функционал, не надо лезть из шкуры вон, чтобы показать себя, не придется нервничать из-за отсутствия опыта или незнакомых людей в коллективе.

— Если вы человек тщеславный, то, скорее всего, будете очень популярным и известным в организации, возможно, будете висеть на доске почета (если она есть). Вы практически в любое время можете обратиться к руководителю компании и рассчитывать на его благосклонность. Если вас интересует карьера, то при наличии у вас амбиций вы будете более предпочтительной кандидатурой, чем кто-то со стороны. Вам не придется умолять об отпуске — вы пойдете в него тогда, когда захотите. Тут еще стоит добавить, что в крутых компаниях может практиковаться саббатикал (длительный отпуск, до года), и на него, как правило, претендуют только старожилы: например, в технологичных компаниях Кремниевой долины нужно проработать не менее пяти лет. Опять-таки если вы стремитесь развиваться, то, скорее всего, получите возможность пройти обучение. Если вы работаете в компании продолжительное время, то очень хорошо знаете правила и процедуры, следовательно, можете эффективно использовать их, — комментирует HR-эксперт.

Минусов для вашего потенциального восхождения по карьерной лестнице пока больше: любой человек, проработав в одинаковых условиях многие годы, «покрывается мхом», поэтому в случае потери работы перестроиться на что-то новое будет куда сложнее.

— Главный минус заключается в том, вы теряете навык поиска работа на внешнем рынке, и, случись что-то непредвиденное, вам будет несладко. Работая в компании продолжительное время, вы быстрее устареваете — хуже чувствуете последние тенденции в своей сфере. Набор навыков при работе в одной компании будет, как правило, незначительным, даже если у вас будут возможности для обучения. Круг ваших знакомых будет узким. Вот поэтому так ценятся джобхопперы, часто меняющие работу: у них везде есть хорошие связи. Популярность и известность может иметь своеобразный оттенок: вы будете как экспонат в музее. Словом, выбраться из зоны комфорта вам будет очень сложно. Кто-то спросит: а зачем? Затем, что когда-нибудь из этой зоны все равно придется как-то выбираться, — подытоживает Валерий Кичкаев.

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