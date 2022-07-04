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Олег Жданов: Либо Лукашенко ликвидируют, либо свергнут

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  • 4.07.2022, 8:54
  • 12,396
Олег Жданов: Либо Лукашенко ликвидируют, либо свергнут
Олег Жданов

У белорусского диктатора незавидная судьба.

Украинский военный обозреватель Олег Жданов спрогнозировал судьбу белорусского диктатора в колонке для "Главреда":

– Путину ничего не останется, кроме как просто ликвидировать Лукашенко Как сказал один российский оппозиционный политик, у Путина в сейфе стоит трехлитровая банка "Новичка", и он может налить любому стаканчик или половинку.

Одним словом, у Лукашенко очень незавидная судьбу – либо его ликвидирует Путин, либо вступление в войну может вызвать социальный взрыв в Беларуси, если общество не воспримет его приказ о наступлении.

Пока что у Лукашенко есть какой-то козырь, который не дает Путину расправиться с ним сегодня и сейчас. Возможно,козырь Лукашенко в том, что он сейчас является ключом к стабильности Беларуси. Ведь, если, например, Лукашенко убьют, и в Беларуси начнется бунт, народ захочет демократизации – что Путину делать? Развязывать вторую войну против Беларуси, заливая кровью Минск? Он не сможет этого сделать, у него нет сил.

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