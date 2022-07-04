Дмитро Ярош: Украина и западные союзники должны помочь создать армию свободной Беларуси

Дмитро Ярош: Украина и западные союзники должны помочь создать армию свободной Беларуси23
- 4.07.2022, 9:31
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Усатого Таракана нужно ликвидировать.
Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош в «Фейсбуке» призвал руководство Украины помочь в создании армии новой Беларуси:
— В ближайшей перспективе Украина обязана провести специальную военную операцию по освобождению братской Беларуси от нацистского режима Лукашенко.
Этот усатый политический таракан, захвативший власть в соседней стране, должен быть ликвидирован.
Беларусь будет освобождена от эрэфовской оккупации и, по своей воле, должна избрать будущий Черноморско-Балтийский Союз свободных народов.
Украина, с помощью союзников, должна оказать всю необходимую поддержку белорусским патриотам в создании новейшего белорусского войска.
Слава белорусским воинам, которые воюют за Нашу и их Свободу!
Жыве Беларусь!