Дмитро Ярош: Украина и западные союзники должны помочь создать армию свободной Беларуси 23 4.07.2022, 9:31

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Дмитро Ярош

Усатого Таракана нужно ликвидировать.

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош в «Фейсбуке» призвал руководство Украины помочь в создании армии новой Беларуси:

— В ближайшей перспективе Украина обязана провести специальную военную операцию по освобождению братской Беларуси от нацистского режима Лукашенко.

Этот усатый политический таракан, захвативший власть в соседней стране, должен быть ликвидирован.

Беларусь будет освобождена от эрэфовской оккупации и, по своей воле, должна избрать будущий Черноморско-Балтийский Союз свободных народов.

Украина, с помощью союзников, должна оказать всю необходимую поддержку белорусским патриотам в создании новейшего белорусского войска.

Слава белорусским воинам, которые воюют за Нашу и их Свободу!

Жыве Беларусь!

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