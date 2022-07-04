Создан робот для поиска вещей в грудах хлама 4.07.2022, 9:37

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Какие бы причудливые изобретения не создавал человек, всему всегда находится свое применение.

Исследователи Массачусетского технологического института, США, создали роботизированную руку для поиска предметов вне зоны своей (или человека) видимости. Так, благодаря посылаемым сигналам и их отражению, а также специально написанному алгоритму FuseBot, «роборука» может найти необходимую вещь в разношерстной груде хлама, пишет «Хайтек».

Во время экспериментов американские разработчики установили радиочастотные метки на определенных предметах в куче других вещей. Однако необходимый роботу предмет не был маркирован для усложнения задачи и проверки роборуки.

Первым делом алгоритм FuseBot сканировал скопление вещей через радиочастотную антенну и видеокамеру. Потом, опираясь на метки, он вычислял положение и ориентацию необходимого предмета, а затем уже подбирался самый простой и эффективный способ получения нужной вещицы. Так, роборука нашла все необходимое в 2 раза быстрее всех других известных устройств с точностью до 95%.

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