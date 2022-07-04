Украинская разведка назвала два сценария смены власти в Кремле 7 4.07.2022, 9:46

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Политическая и экономическая российская элита, которая достаточно сильно пострадала от санкций.

Смена действующей власти в Кремле возможна по одному из двух сценариев: "депутинизация" или развал Российской Федерации на многие части.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, политическая и экономическая российская элита, которая сильно пострадала от санкций, ждет "подходящего момента", не создавая самостоятельно протестные настроения.

"Подходящего для правильной смены (Путина - УНИАН). Как говорится, "преемственности", - отметил Буданов.

Вместе с тем начальник ГУР назвал два вероятных сценария свержения нынешней власти России.

"Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия тут ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк", - предположил Буданов.

То есть, произойдет так называемая "депутинизация", как раньше была "десталинизация".

"Ну и во всем винят его (Путина - УНИАН). Другой вариант - это просто развал России на несколько частей, на три и более", - отмечает руководитель ГУР.

На вопрос журналиста, известны ли фигуры "преемников" Путина, он ответил, что "этот процесс как раз сейчас продолжается".

"Это очень сильно подковерная борьба. Башни Кремля должны между собой найти некий консенсус. А это тяжело", - говорит Буданов. - "Не надо мешать этому процессу", - подчеркнул начальник ГУР, отказавшись называть имена этих людей.

При этом комментировать заявления о "смерти Путина" Буданов тоже не стал.

"А жив ли Путин сейчас? Риторический вопрос...Я воздержусь от этого", - сказал он.

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