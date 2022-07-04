Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе? 4.07.2022, 10:08

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Список адресов.

Стало известно, где в Минске планово отключат горячее водоснабжение на неделе с 4 по 10 июля. Так, по информации предприятия «Минсккоммунтеплосеть», с 4 июля горячая вода будет отключена в Республиканском клиническом медицинском центре (Ждановичский с/с, 81 район агрогородок Ждановичи).

С 5 июля, по данным «Минсккоммунтеплосеть», без горячей воды останутся следующие адреса:

улица Л. Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33; Белинского, 23; Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142; Восточная, 35, 37, 39, 41, 107, 107а; Гало, 4, 6, 8, 76; Калинина, 15, 17а; Корш-Саблина, 2, 3, 5, 9, 11; пр. Независимости, 91, 93; ул. Некрасова, 20, 22, 22, к. 1 и 2; 24, 24а; Тургенева, 1, 5, 7; К. Чорного, 25.

По информации «Минскэнерго», горячая вода с 5 июля будет отсутствовать по следующим адресам:

улица Академическая 1, 3, 5, 7, 8, 9, 9 к.1, 11, 11а, 11б, 12, 13, 16, 15 к.1, 15 к.2, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корпус 1, 25, 26, 27, 28, 28 к.2, 30;

Белинского 52, 54; Богдановича 153, 153б, 153в, 155; Ботаническая 16; Восточная 117, 125, 129; Гикало 6, 8, 10, 9;

Золотая горка 20, 18 корпус 2, 18 корпус 1; Платонова 22, 24, 28, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 49, 38, 40; Сурганова 1 корпус 1, 1 корпус 2, 2, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 11, 11 корпус 2, 13, 13а, 15, 17;

П. Бровки 12 корпус 2, 12к.3, 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 12к.1, 13, 14, 17, 18, 19, 19а, 21 корпус .1, 21к.2, 15, 15 корпус 10, 15б;

Толбухина 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9, 9а, 11, 13, 15; Мержинского 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13;

переулок Инструментальный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 17; ул. К. Чорного 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34; пер. К. Чорного 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 11; Калинина 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14а, 16; Литературная 22; Л. Беды 36, 38, 40; Макаенка 23; Мележа 5 корпус 1, 5 корпус 2; переулок Калининградский 13, 7а, 7а к.1, 12, 20а;

Независимости 60, 58, 58а, 58б, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76, 76а, 76б, 78, 78а, 80, 80а, 84, 87, 87а, 89, 91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а, 71, 75,77, 83, 85б, 85в, 73, 79, 81, 85; К.Чорного 3, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4а, 8а, 10а, 13а;5а, 9б; Калинина 13, 19а, 15а, 17;

Карастояновой 2а; Каховская 74; Кульман 40; Некрасова 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а; Сурганова 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 14а, 24, 26, 28, 28а, 28в, 43, 47б, 29; Хмельницкого 2, 4, 10, 6, 7, 8, 10а, 12; Чернышевского 3, 4а, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 5; Я. Коласа 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37.

С 6 июля без горячей воды останутся следующие адреса:

улица Алтайская 102 корпус 1, 102 корпус 2, 102 корпус 3, 206, 64 корпус 1, 64 корпус 3, 66а, 78к.2, 78к.3, 90к.1;

Ангарская 10к.1, 10к.2, 12, 12к.1, 12к.2, 14к.1, 14к.2, 16, 187, 18к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22, 24, 26к.1, 26к.2, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 8а, 94; Артема 28, 47;

Байкальская 33, 33а, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 58к.1, 62к.1, 64, 66к.1, 66к.2, 70; Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16; Берута 12, 4к.2, 4к.3, 4к.4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8, 10; Бирюзова 10, 10а; Бобруйская, 2а, 3, 8, 12а; Варвашени 15в;

Ваупшасова 7а, 10, 17, 19, 21, 21б, 22а, 23, 23к.2, 23к.9, 25, 33, 35; Вокзальная, 5, 9а, 11, 13а, 22, 26; Володарского, 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 12, 5, 6, 8, 9, 10, 12А;

Гебелева, 6; Герасименко 1, 1а, 3, 49, 49а, 49б, 5, 51, 57, 7; Гинтовта 3, 5,5а, 5б, 5в, 50; Городецкая 30; Городской вал, 2, 3, 4, 4к2, 6, 7, 11, 8, 9, 10, 12к2; Грибной пер. 28;

Д.Марцинкевича 10; Д.Сердича 10, 10а, 12,4, 6, 8к.1, 8к.2, 14к.1, 14к,2, 16, 18 к.1, 18к.2, 18 к.3, 3, 7, 9, 11, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 15, 17, 19, 5,7а; Дзержинского, 1б, 1в, 1г;

Днепровская 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118; Дрозда 7, 14, 25а; Жудро 10, 24, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 17к.1, 17к.2, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Западная 7а, 15, 19, 20; Иерусалимская, 4, 11а; Интернациональная, 3, 5, 8, 10, 16, 20а, 6, 12, 14; Иркутская 139, 65а; К.Туровского 3, 5; К.Цеткин, 4, 18, 24, 49, 51, 51а;

Кальварийская 40, 42, 7, 9, 15, 17, 17а, 21, 21к1, 21к3; Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6, 8, 14, 20а, 26, 12, 12а, 16, 18, 22, 24, 28, 30; Короля, 34, 38к3, 38а, 38к1, 38к2, 47, 49 45, 51, 65а, 67, 71, 73; Куприянова, 4, 4а, 6;

Лазо 7; Ленинградская, 2; Летняя 22; Либкнехта, 43, 54, 66, 68, 68а, 70, 70а; Ложинская 4; Макаенка 7а;

Матусевича 1, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 25, 13, 15, 15а, 23, 5,27; Московская, 1, 7, 5, 7а, 11, 15, 15а, 17, 6, 6а, 14, 18, 18а, 20, 22, 8, 10, 12, 16; Мстиславца 9,11;

Мясникова, 11а, 11б, 11 в, 11 г, 17, 35, 3а, 5, 7, 25, 25а, 27, 29, 37, 39, 26, 32, 34, 76, 78, 36, 38, 40, 44, 44а, 74; Наклонный 1-й пер. 2а, 2б; Немига, 5, 30, 36, 38, 40; Нестерова 49, 9, 9а; Одесская 16, 18, 20а, 20б, 57а;

Одоевского 16к.1, 16к.2, 16к.3, 18 к.1, 18к.2, 18к.3, 20к.1, 20 к.2, 22; Ольшевского 1 к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1а, 1б, 3а; Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Охотская 147, 149; Охотский пер. 14, 15, 17а, 19; П.Глебки 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30, 30а, 32, 34, 36, 38, 44, 48, 40,42; Парниковая 3к.1, 3к.2, 3к.3;

переулок Добромысленский, 3, 4, 5а, 5; переулок Домашевский, 1а, 4, 9, 11, 11а; переулок Кооперативный, 6, 12; пер. Макаёнка 4; пер. Молочный, 4; переулок Солтыса 2, 4, 5, 5а, 6; переулок Стекольный, 1, 3, 5, 5а; пер. Толстого, 12;

Подгорная 67; Пожарского 11, 9; пр. Независимости 177, 3к1, 3к2, 8, 11, 13, 17к1, 17к3, 17к4, 98,110а, б, 110/1; Пржевальского 2-я 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 7, 9;

Притыцкого,2, 2к.1, 2к.2, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 3, 17, 19, 23, 23а, 27а, 29, 34,48, 50, 52, 54,58, 60б, 60в, 65; Пушкина,28, 37, 39, 43а, 28а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 26, 30, 32, 34, 53; Рабкоровская, 2, 13, 15, 14, 21, 24, 24а, 28, 17, 17к1, 19;

Радиальная 40а, 42, 42а, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 58; Революционная, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 32; Свердлова, 2,4; Сеченова 2; Скрыганова,2а, 4, 6, 14, 32, 36, 39, 7 к.2, 2, 2б, 4а, 4б, 4д, 16; Советская, 2, 8, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19;

Солтыса 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а, 205, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а; Суражская, 10;

Толстого, 1, 4, 32, 6, 8, 10; Томский пер. 35; Фабрициуса, 3, 7, 11, 14, 5, 5к2, 7а, 9а, 8, 8б к1, 8в, 8в к1, 12, 13, 24, 24а, 28, 30, 36; Филимонова 20, 22, 24, 25а, 25а/1, 25б, 25г, 53, 53а, 55 к.1, 55 к.2, 49, 51, 55, 55 к.3; Центральная 46; Шафарнянская 11, 18; Шугаева 2.

По информации «Минсккоммунтеплость», с 6 июля горячую воду планово отключат по следующим адресам:

улица Алтайская, 64, к. 4 и 5; 166, к. 1 и 2; 164, к. 1 и 2; Ангарская, 92; Артема, 14, 16; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Бельского, 24, 26; в/ч 3214; Варвашени, 13, к. 1–3; 15в; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42а, 42Б, 44;

Высокая, 11д, 11в; Высоцкого, 1, 3, 7; Геологическая, 59, к. 1–3; 59Б, 63, 63а, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, к. 1 и 2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, к. 1 и 2; 54, 56, 58, к. 1 и 2;

Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, к. 1 и 2; 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 32а, 34, 36, к. 1 и 2; 38, 38а, 40, 40а, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;

Е. Полоцкой, 1, 3, 4, 5; Илимская, 1/63; 3, 5, 6Б, 8, 8а, 9, 10, к. 1–3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27а, 27Б, 29, 31, 33, 35, 43, 58; Карвата, 2, 4, 10а, 10Б, 10в, 11, 13, к. 1 и 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 29Б, 30, 31, 31а, 31г, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Копиевича, 3, 5, 7;

Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, г/п 7; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7а, к. 1; 15, 15а, 15в, 15г, 17, 19, 20; Макаенка, 7а; Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44Б; 46; Михайлашева, 1, 5; Московская, 9, 13;

Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 18а, 18Б, 18в, 20, 22, 24; Навуковая, 2, 2а, 4, 6; пр. Независимости, 148, 148, к. 1–3; 150, 179, 181, 183, 185, 191, 191а, 191Б, 191е, 191ж; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53, к. 1–4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, к. 1–3; 88, к. 1 и 2; 92, 92а, 94, 94а, 96, 96а, 98;

Огинского, 4, 6; Одоевского, 70; Острошицкая, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, к. 1; 21, 23; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135, к. 1–3; 137, 139, 141, 143, к. 1 и 2; 145; Охотский пер, 17, 21; П. Глебки, 11, 15а; Парниковая, 3, к. 2 и 3; 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а;

Подгорная, 19а, к. 1–4; 21Б, 21в, 23г; Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59; Рабкоровская, 23; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Солтыса, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, к. 1 и 2; 54, 56а, 56, 58, 60, 62, 4 по г/п; Туровского, 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15, 17; Ф. Скорины, 1, 5, 7, 9, 25, к. 1 и 3; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47а, 55, к. 1; Холмогорская, 47, к. 1; 47а, 63, 65; Шафарнянская, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 14, 16; Шугаева, 17.

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