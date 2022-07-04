Ученые разгадали секрет господства динозавров 4.07.2022, 10:41

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Было проведено новое исследование.

До того, как занять доминирующее место в юрском периоде, динозавры были настоящими изгоями в триасе — периоде, когда правили танистрофеи с трехметровыми шеями, этозавры с бронированными щитами на спине и дрепанозавры с цепкими хвостами, пишет Discover Magazine (перевод - «Фокус»).

Но как показывает новое исследование ученых, динозавры смогли свергнуть этих рептилий и стать новыми королями планеты, так как приспособились к холоду.

Специалисты обнаружили, что резкое похолодание частично вызвало массовое вымирание между триасом и юрским периодом. Динозавры прекрасно пережили большие перепады температур, в то время как хладнокровные рептилии замерзли и вымерли.

Поздний триас обычно считается "тепличным периодом" Земли. Извержения вулканов выбрасывали углекислый газ в атмосферу на рекордных уровнях, нагревая землю и подкисляя океаны. Однако они также выбрасывали в атмосферу аэрозоли серы, которые отражали солнечный свет и охлаждали планету.

Климатические модели экспертов показывают, что полюса замерзали на протяжении десятилетий. Хотя никаких геологических свидетельств замерзания обнаружено не было.

Первые свидетельства десятилетних похолоданий были найдены в древних озерах северо-западного Китая. Эти озерные бассейны — территория, с которой озеро собирает свои воды, состоят из мелкого ила и песка. Но неожиданно исследователи также обнаружили гальку шириной до 1,5 см. Как отмечают ученые, эти камешки могли попасть сюда только в том случае, если их отнесли дрейфующие куски льда. Что еще более удивительно — занесенные льдом камешки были найдены рядом со следами динозавров.

"Это показывает, что эти районы регулярно замерзали, но динозавры прекрасно справлялись", — рассказал один из авторов исследования Деннис Кент из Колумбийского университета.

Как считают эксперты, у динозавров были перья и приспособленность к холоду, которые позволяли им выживать в полярной лесной растительности в течение миллионов лет. Такие преимущества помогли им вторгнуться на экватор и занять ниши, освободившиеся от беззащитных рептилий в результате невероятно холодных зим.

"Многие люди могут удивиться. Ведь наше исследование показывает, что ранние динозавры эволюционировали в условиях сильного холода, а не в зеленых джунглях юрского периода, как многие считают", — заключили ученые.

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