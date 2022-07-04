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ВСУ захватили на востоке вражескую БМП-3 с полным боекомплектом

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  • 4.07.2022, 11:08
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ВСУ захватили на востоке вражескую БМП-3 с полным боекомплектом

Во время штурма позиций россияне позорно скрылись.

Вооруженные силы Украины продолжают "демилитаризацию" российских оккупационных войск. Украинские защитники на востоке захватили вражескую БМП-3 с полным боекомплектом.

Об этом сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. "Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили в бою трофейную технику – новейшую российскую БМП-3", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время штурма позиций россияне позорно сбежали, бросив практически невредимую боевую машину с боекомплектом для пулемета.

После боя украинские военные доставили БМП-3 в ремонтный батальон на осмотр. Ремонтники установили, что эта машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3200 км. У нее даже ни разу не распаковывался ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли.

"Единственная "неисправность" – страшная вонь изнутри, словно там месяц жил взвод грязных, потных и немытых орков. Ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую. Отныне БМП-3 будет мочить своих бывших хозяев", – отметили украинские защитники.

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