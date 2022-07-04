Украинская разведка: Весь мир увидит первые победы Украины в августе 4.07.2022, 12:13

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Начальник ГУР заявил, что в войне будет переломный момент.

Первые победы Украины в войне против России можно будет увидеть ближайшее время. Это произойдет в августе этого года.

С таким заявлением в интервью "РБК-Украина" выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, призвав проявить терпение.

"В августе вы увидите, весь мир в принципе увидит первые победы Украины. Первый перелом", - отметил Буданов.

В то же время он не стал раскрывать подробностей.

"Вы хотите, чтобы я сейчас раскрыл все планы, чтобы враг прочел и подготовился? Так вы это себе представляете? Риторически вам отвечу. Если вы анализируете мои высказывания, увидели ли вы, что я хотя бы раз ошибся? Поэтому ждите", - подытожил начальник Главного управления разведки Минобороны.

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