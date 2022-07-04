Глава МИД Украины рассказал, при каком условии лукашенковская армия перейдет границу

Глава МИД Украины рассказал, при каком условии лукашенковская армия перейдет границу8
- 4.07.2022, 12:46
- 10,496
Риск будет расти.
Риск непосредственной участия Беларуси в войне на стороне России будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.
"Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески оттягивать свое мероприятие. По состоянию на сейчас они это четко осознают", - сказал он.
Комментируя нынешнюю дипломатическую коммуникацию с Беларусью, глава МИД отметил, что "это очень-очень ограниченные контакты".