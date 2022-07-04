В Минске умер граф Александр Прушинский 10 4.07.2022, 14:00

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Александр Прушинский.

Фото: «Радыё Рацыя»

Ему было 88 лет.

В Минске на 89-м году жизни умер известный белорусский и польский общественный активист, издатель, граф Александр Прушинский. Его, как сообщили сайту Charter97.org родные, не стало три дня назад.

Александр Прушинский — сын известного польского поэта и дипломата Ксаверия Прушинского.

Александр Прушинский родился в 1934 году в имении Рогозница на Гродненщине. Вместе с семьей эмигрировал в Польшу. Позднее жил в США, Франции и Канаде, где занимался бизнесом и издательской деятельностью. В Канаде в 1981 году под его руководством начал выходить журнал «Слово Солидарность», который перепечатывал статьи из польского издания «Солидарность» — еженедельника независимого профсоюза.

В начале 90-х вернулся в Беларусь. Граф Прушинский придерживался активной гражданской позиции, критически высказывался о режиме Лукашенко, участвовал в акциях протеста.

В 2021 году 87-летний Александр Прушинский вышел к Красному костелу и начал раздавать листовки по случаю скорого Дня Воли. Смелого графа задержали. Но даже в милицейском участке звучало: «Жыве Беларусь».

«Ни один, ни два и не три раза. Я предлагал милиционерам сфоткаться со мной как с кандидатом в президенты, но они боялись», — рассказывал Александр Прушинский.

Редакция сайта Charter97.org выражает искренние соболезнования родным и близким графа Александра Прушинского.

Фото: charter97.org

Фото: «Радыё Свабода»

Граф Прушинский на марше пенсионеров в Минске, 9 ноября 2020 г.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Рацыя»

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