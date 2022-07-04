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Что сейчас происходит в Гомельской области?

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  • 4.07.2022, 13:46
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Что сейчас происходит в Гомельской области?

«Учения» продолжаются.

«Учения» не закончатся. Такой вывод можно сделать из поручений коммунальным службам Гомеля. Как стало известно «Флагштоку», сейчас коммунальников планируется задействовать во вспомогательных работах, сопровождающих военные учения, до конца 2022 года.

Заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Евгений Новик получил указание до 1 сентября найти места для хранения конструкций, предназначенных для оборудования объектов территориальной обороны.

А руководство коммунального предприятия «ГорСАП» получили поручение дать заключение о возможности использования песчаного карьера «Березенский» (5 км от Гомеля) «для организации проведения мероприятий боевого слаживания» до 30 ноября.

В то же время, несмотря на официальное «завершение» мобилизационных «учений» в Гомельской области, военные продолжают охранять стратегические объекты: в частности мост через Сож по улице Фрунзе по-прежнему остается под охраной.

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