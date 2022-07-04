Россияне останутся без ряда важных импортных вакцин 4.07.2022, 14:05

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Среди них — вакцина от ветрянки и кори.

Производитель сможет полностью прекратить поставки в Россию только через год после уведомления министерства здравоохранения РФ, то есть не раньше июня 2023 года.

Международный биофармацевтический гигант MSD перестанет поставлять в Россию вакцины от ветряной оспы ("Варивакс"), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II), пишет "Медуза".

Впрочем, издание отметило, что, согласно российскому законодательству, производитель сможет полностью прекратить поставки в Россию только через год после уведомления министерства здравоохранения РФ, то есть не раньше июня 2023 года.

В российском Минздраве, разумеется, поспешили заявить, что "прекращение поставок вакцин MSD не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране, поскольку в России есть препараты других производителей".

Также издание напомнило, что после начала Россией войны в Украине такие фармацевтические компании, как Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi, объявили, что приостановят инвестиции в России, но сохранят поставки лекарств. Американская BMS стала единственной, кто продал российский бизнес. Ряд компаний приостановили поставки некоторых товаров, например, AbbVie больше не поставляет продукты для эстетической медицины (в частности, ботокс).

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