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На острове Змеиный установлен флаг Украины

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  • 4.07.2022, 14:10
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На острове Змеиный установлен флаг Украины

Операция по освобождению завершена.

Операция по освобождению украинского острова Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины, сообщили в оперативном командовании Юг.

Начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге отметила, что на Змеином установили украинский флаг.

«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала она.

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