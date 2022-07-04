Военный эксперт: Путин держит у головы Лукашенко заряженный пистолет 15 4.07.2022, 14:10

9,348

фото: getty images

Украине нужно подготовиться к нападению.

Лукашенко – политический труп, который думает, как выжить физически, ведь Путин держит у его головы заряженный пистолет. В то же время Украине следует подготовиться к вероятному нападению из Беларуси.

Об этом 4 июля рассказал украинский военный эксперт Петр Черник в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Лукашенко – политический труп во всех смыслах. Он – нелегальный и нелегитимный в рамках международного права, так и у себя в стране. Путин держит у его головы заряженный пистолет в буквальном смысле этого слова. Лукашенко думает, как выжить физически", – сказал он.

По мнению военного эксперта, Украине не следует недооценивать белорусскую армию, а необходимо быть готовой к ее нападению.

"Не соглашаюсь с мнением, что белорусская армия слабая. Она немногочисленна, и это правда, но недооценивать противника — это самая большая ошибка, которую мы можем совершить. Сюнь-цзы (китайский стратег и мыслитель — Ред.) нас учит, что не надо ждать, что враг не нападет, он обязательно нападет. Надо делать все возможное, чтобы, когда он нападет, цена стала непомерной", — сказал Петр Черник.

По его мнению, на границе с Беларусью следует возвести заграждения и нарастить системы ПВО.

"Возможен ли удар? Я бы к нему относился крайне серьезно и делал все возможное, в первую очередь в части инженерных заграждений и наращивания противотанковых ракетных комплексов при потенциальном ударе. Правда, должен оговорить: здесь у нас есть определенный естественный союзник, географический, это — огромная полоса лесов и так называемые Припятские болота. Если противник и ударит, то, скорее всего, будет двигаться по дорогам. А как бить противника на дорогах — мы научились в первые дни войны", — говорит эксперт.

По словам Петра Черника, войска из Беларуси могут выбрать любое направление для вторжения в Украину.

"У них очень специфическая тактическая логика, которая иногда не поддается осмыслению. То есть, действительно, могут ударить в любую точку, и ту, которая на эту минуту выглядит нелогичной. Поэтому надо сплотиться как можно более тщательно", — подытожил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».